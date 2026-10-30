Formule 1

Herhaalt de geschiedenis zich echt? Wat Horners vergelijking tussen Newey, Aston Martin en Red Bull zegt

Terugkijkend concludeert Christian Horner dat Red Bull in de beginjaren niet klaar was voor enkele van Adrian Newey’s meest revolutionaire ideeën. Gebeurt nu echt hetzelfde bij Aston Martin, of is de situatie in Silverstone anders?

Ronald Vording

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 12:13

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Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, speaks with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Autosport



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Toen Christian Horner op de bank van zijn landgoed aanschoof bij Autosport en de naam van Adrian Newey ter sprake kwam, was de onderliggende boodschap duidelijk – net als in zijn boek. Ja, zoals Drive duidelijk maakt, is Horner teleurgesteld over de manier waarop Newey Red Bull verliet en hoe hij dat communiceerde, maar hij heeft nog altijd de hoogste waardering voor de kennis en kwaliteiten van de legendarische ontwerper.

En nu de voormalige teambaas van de Formule 1 voor het eerst in 20 jaar als buitenstaander kan analyseren, deelde hij tijdens zijn gesprek met deze website nog een observatie: Horner ziet veel parallellen tussen Neweys beginjaren bij Red Bull en zijn moeizame start bij Aston Martin.

“Van buitenaf bezien herhaalt de geschiedenis zich gewoon", zei Horner. "Hij is uiteraard naar Aston gegaan en hoort te werken op de manier die hij gewend is. En zij waren daar duidelijk niet klaar voor of op ingericht, dus hij is ongetwijfeld bezig om dat te structureren.”

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Volgens Horner was Red Bull niet klaar voor Newey toen hij in 2006 overkwam van McLaren. Dat begon op persoonlijk vlak, met het technische team dat al op zijn plek zat.

“Er was weerstand toen ik Adrian aantrok en hem ervan overtuigde om te komen", herinnerde Horner zich. "Er heerste een gevoel, zeker binnen de oude garde van de voormalige Jaguar-groep, van: 'nou, Adrian zal zich moeten aanpassen aan onze manier van werken'.' En ik dacht: 'Nee, jullie zullen je moeten aanpassen aan zijn manier van werken."

Naast die menselijke factoren – waarbij het smeden van een nieuwe bedrijfscultuur altijd een moeilijke taak is – was Red Bull ook technisch gezien niet klaar, wat Horner ertoe bracht te grappen dat het was alsof Newey vanuit de maan in Milton Keynes was geland: “Als organisatie waren we simpelweg slecht uitgerust en te onvolwassen om te kunnen leveren. Onze tools waren niet geavanceerd genoeg en onze productieprocessen waren niet ver genoeg ontwikkeld.”

Newey ziet zelf ook parallellen met zijn Red Bull-jaren

Watch: Christian Horner on Toto, Abu Dhabi 2021 and Life After Red Bull | Full Interview

Toen Autosport die woorden in Austin aan Newey zelf voorlegde, leek de ontwerper die visie tot op zekere hoogte te delen. Ook hij had het gevoel dat de geschiedenis zich met zijn overstap naar Aston Martin in zekere mate herhaalde.

“Ik denk dat er eigenlijk veel parallellen zijn tussen toen ik bij Red Bull begon en toen ik bij Aston Martin begon”, gaf Newey toe. “Beide teams hebben door hun geschiedenis heen behoorlijk wat onrust gekend, met wisselingen van eigenaren en wisselingen van senior managers. En dan gaat het er echt om iedereen samen te laten werken, silo's af te breken en de cultuur te verbeteren. Dat is opnieuw precies hetzelfde geweest.”

Dat sluit aan bij Horners opmerkingen over de weerstand die hij destijds bij Red Bull tegenkwam.

Hoewel dat bij Aston Martin veel minder een probleem lijkt te zijn geweest – waar Newey bijna als een redder werd verwelkomd – blijft het zo dat de eerdere manier van werken van het technische team in Silverstone verschilde van die van Newey, en dat het even wennen was om zich aan zijn aanpak aan te passen.

“Ik denk dat er eigenlijk veel parallellen zijn tussen toen ik bij Red Bull begon en toen ik bij Aston Martin begon" Adrian Newey

Een andere overeenkomst is de timing van Neweys komst en de manier waarop hij die benaderde. Newey begon in maart 2025 bij Aston Martin en maakte meteen duidelijk dat hij zo min mogelijk betrokken wilde zijn bij de auto van dat jaar, die hij logischerwijs niet had ontworpen. Hoewel hij zijn visie deelde in ‘lunchmeetings’, wilde Newey zich volledig richten op de AMR26, zijn eerste creatie in British Racing Green.

Hoewel dat ditmaal volkomen logisch was vanwege de ingrijpende herziening van het technisch reglement, gebeurde 20 jaar geleden vrijwel hetzelfde. Toen tijdens het Autosport-interview ter sprake kwam dat Newey bij zijn komst naar de RB2 had gekeken en had geprobeerd die te begrijpen, lachte Horner meteen: “En dat deed hij niet!”

“Toen ik bij Red Bull arriveerde, zeiden ze dat we deze man hadden aangenomen die Niki Lauda had aanbevolen, hij werkte vroeger bij Jaguar, zijn naam is Guenther Steiner”, vervolgde Horner. “Ik had nog nooit van hem gehoord en toen ik hem op internet opzocht, zag hij er behoorlijk angstaanjagend uit, dat was mijn eerste indruk.

Newey was put with these comments at the United States GP

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Hij was vervolgens verantwoordelijk voor de RB2, de auto met Ferrari-motor die bij ongeveer drie graden op Silverstone tijdens een shakedown oververhit raakte. Adrian Newey kwam kort daarna binnen en zei: ‘Nou, die auto vergeten we.”

In beide gevallen wilde Newey dus zo min mogelijk betrokken zijn bij de auto die vóór zijn komst was ontwikkeld, en in beide gevallen was zijn eerste auto tot op zekere hoogte een ingewikkeld verhaal. De redenen waren echter verschillend. Bij Aston Martin kwam dat grotendeels doordat er vóór zijn komst nauwelijks onderzoek naar het reglement voor 2026 was gedaan, zoals hij in Austin opnieuw benadrukte.

Bij Red Bull kwam het doordat sommige van zijn ideeën simpelweg te revolutionair waren voor de staat waarin het team verkeerde. “Hij wilde in dat eerste jaar een naadloos schakelende versnellingsbak, omdat die tienden van een seconde per ronde zou opleveren, maar we konden ongeveer vier ronden rijden voordat hij zou ontploffen! We hadden geen versnellingsbaktestbank en we hadden veel van de verschillende benodigde testopstellingen niet”, zei Horner.

"Dus in dat eerste jaar, in 2007, waren we gewoon niet klaar voor hem en als gevolg daarvan had de auto allerlei problemen: betrouwbaarheidsproblemen, ophangingsproblemen, versnellingsbakproblemen, elektrische problemen. Simpelweg omdat hij compromisloos was in wat hij wilde."

De belangrijkste verschillen tussen Neweys start bij Red Bull en Aston Martin

Dat brengt ons vanzelf bij de verschillen, want naast de parallellen die Newey ziet, zijn er zeker enkele belangrijke verschillen.

Het eerste betreft de achtergrond van de eerste auto die daadwerkelijk van Neweys tekentafel kwam. Bij Aston Martin ging het niet zozeer om revolutionaire ideeën als wel om pure noodzaak, omdat er nog nauwelijks onderzoek was gedaan, waardoor Newey moest terugvallen op vertrouwde concepten.

Daar hoorde een hoge rake bij, om er later achter te komen dat die onder het huidige reglement niet optimaal was.

The high-rake concept seen earlier in the season turned out to be the wrong direction

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“We hadden een heel korte, compacte onderzoeksperiode. Ik keek naar het reglement en had het gevoel dat het geschikt kon zijn voor een oplossing met een hoge rake, en dat is wat we hebben nagestreefd”, legde Newey uit. “Eerlijk gezegd denk ik dat het enkele sterke punten had, maar ook enkele zwakke punten. We zijn nu teruggekomen op wat ik een middenweg zou noemen, waarvan we vinden dat het een behoorlijk goede oplossing is.”

Naast de omstandigheden rond Neweys eerste auto bij zijn nieuwe werkgever zijn er, afgezien van zijn extra verantwoordelijkheden als teambaas, nog drie andere belangrijke verschillen die het vermelden waard zijn. Om te beginnen zijn er de faciliteiten die Horner al noemde. Bij Red Bull waren die simpelweg niet goed genoeg, omdat het team was voortgekomen uit Jaguar, waar meer zaken slecht georganiseerd waren dan goed geleid.

Bij Aston Martin is de situatie compleet anders. Newey heeft de nieuwe campus in Silverstone omschreven als de beste in de sector. En eerlijk is eerlijk: na een rondleiding door het complex moet ik zeggen dat het er buitengewoon indrukwekkend uitziet en dat alle ingrediënten in dat opzicht aanwezig lijken. Het heeft alleen tijd gekost voordat bijvoorbeeld de nieuwe windtunnel operationeel werd en vervolgens het proces kon worden doorlopen om het maximale uit alle tools te halen – een proces waarvoor Newey Gilles Wood van Red Bull heeft overgehaald. Anders dan in zijn beginjaren bij het energiedrankjesbedrijf zijn de ingrediënten er, maar het kost tijd om het volledige potentieel te benutten.

“We hadden een heel korte, compacte onderzoeksperiode" Adrian Newey over zijn keuze voor een aeroconcept met hoge rake

Precies hetzelfde kan worden gezegd over de kant van de power unit. Ook hier is er een cruciaal verschil ten opzichte van Newey's begindagen bij Red Bull: de huidige fabriekssamenwerking tegenover Red Bulls klantenstatus in de jaren waar Horner naar verwees. In theorie zou de samenwerking met Honda veel meer potentieel moeten bieden, al is de start, zoals iedereen weet, buitengewoon moeizaam geweest.

Bij Red Bull kreeg Newey simpelweg een motor van Ferrari, en later Renault, en moest hij zijn eigen ontwerp daaromheen aanpassen. De fabriekssamenwerking met Honda biedt veel meer mogelijkheden om alles samen vorm te geven, maar dat brengt ook een mogelijke valkuil met zich mee. Door concessies te vragen op het gebied van packaging – wat volgens sommigen in de paddock afgelopen winter is gebeurd – is de taak van Honda nog complexer geworden. Tel daarbij op dat de beleefde Japanners niet snel nee zeggen, zelfs niet wanneer ze hun handen al vol hebben aan de basis, en het wordt een mogelijke valstrik.

Positief is dat Honda zeker niet van plan is de handdoek in de ring te gooien. Dit brengt ons ook terug naar Neweys jaren bij Red Bull, al ditmaal naar de frustrerende periode met Renault vanaf 2014. Newey geeft in Austin toe dat hij daardoor wat motivatie verloor – en voegt daaraan toe dat Horner dat niet volledig begreep – maar Honda haalt alles uit de kast om deze pijnlijke situatie om te buigen.

The works deal with Honda, while off to a slow start, should bear fruit

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Tot slot is er nog een ander verschil, of eigenlijk een overeenkomst en een verschil tegelijk, en het is een aspect dat niet onderschat mag worden: leiderschap. Beide teams hebben een eigenaar met grenzeloze ambitie, iemand die er absoluut geen genoegen mee neemt om achteraan de grid of zelfs in de middenmoot te staan. Het doel van Dietrich Mateschitz en Lawrence Stroll was in beide gevallen glashelder: winnen en met niets minder genoegen nemen.

De visie op hoe dat doel te bereiken is echter iets anders. Hoewel Mateschitz een enorme petrolhead en een groot autosportfan was, wist hij maar al te goed dat hij niet de juiste persoon was om alles dagelijks zelf te leiden. Daarom installeerde hij, naast Horner als teambaas, Helmut Marko als zijn rechterhand bij het team, wat, terugkijkend op de volledige 20 jaar, een zeer verstandige beslissing bleek te zijn, met effectieve communicatie tussen hen beiden.

Volgens sommigen in de paddock is Stroll senior meer geneigd om rechtstreeks betrokken te zijn bij de dagelijkse gang van zaken en zijn ongenoegen op de fabriek te uiten wanneer het niet goed genoeg gaat. Dat is natuurlijk begrijpelijk en gerechtvaardigd wanneer iemand zo'n enorme hoeveelheid geld in een project steekt, al heeft het Red Bull-model laten zien wat mogelijk de verstandigste aanpak is.

Uiteindelijk blijft staan dat alle ingrediënten voor succes op lange termijn nog altijd aanwezig zijn bij Aston Martin. Men kan alleen maar hopen dat Stroll zijn geduld niet verliest voordat het tot bloei komt. Iedereen bij Aston Martin kan alleen maar hopen dat de uiteindelijke uitkomst – wereldtitels op langere termijn – niet een van de belangrijkste verschillen wordt, maar juist de belangrijkste overeenkomst tussen Neweys start bij Red Bull en het verhaal dat hij momenteel bij Aston Martin probeert te schrijven.

Will Stroll's project eventually turn into a title challenger?

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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