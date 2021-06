Marko in zijn nopjes: “Perez doet het momenteel beter dan Bottas"

Sergio Perez doet dit seizoen in Red Bull-dienst dat wat Pierre Gasly en Alex Albon voorheen niet lukte, ruggensteun geven aan Max Verstappen en indien nodig punten wegpakken van de Mercedessen. Dat gebeurde al tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Perez na het uitvallen van Verstappen de meubels redde voor Red Bull. En ook afgelopen weekend in Frankrijk was de ervaren coureur uit Guadalajara op de afspraak.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf Perez op Paul Ricard perfect invulling aan de rol die hem binnen het team is toebedeeld. “Dit is waarom we hem hebben ingehuurd. Hij wordt niet voor niets beschouwd als een bandenfluisteraar”, aldus een opgewekte Marko tegen F1 Insider. “Dat is waarom hij een eenstopper kon rijden in Frankrijk. Daarom was hij bij de eerste stops dicht genoeg bij Mercedes in de buurt om hen in onzekerheid te brengen. En daarom kon hij aan het eind Hamiltons teamgenoot Bottas inhalen, die op dezelfde strategie zat.”

Perez was de race achter Bottas gestart op P4, maar stond uiteindelijk in de eindrangschikking voor de Fin. Daarmee snoepte de Mexicaan kostbare punten af van Mercedes in de strijd om het constructeurskampioenschap. Perez zit op het moment beter in zijn vel dan Bottas, denkt Marko. “Het is duidelijk dat Perez het op dit moment beter doet dan Bottas. En dat is precies wat we willen en nodig hebben en wat we de laatste jaren hebben gemist.”

Marko hoopt dat Perez zich echter niet berust in de rol die hij nu heeft, maar zich verder blijft ontwikkelen. “Het is niet zo dat hij alleen als de wingman van Max optreedt. Als Max pech heeft, zoals met zijn lekke band in Baku, dan staat Sergio er en wint de race voor ons. Mercedes heeft dat ook gemerkt. Ze kunnen niet langer tactische spelletjes spelen zoals ze de afgelopen jaren deden toen ze superieur waren. Ze maken nu al fouten. Perez zal in de toekomst nog sterker zijn en de druk op Mercedes zal navenant toenemen.”