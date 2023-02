Voordat Nyck de Vries vrijdagmiddag weer in de AT04 mag stappen, was het in de AlphaTauri-hospitality eerst tijd om de pers van tekst en uitleg te voorzien. Het voornaamste gespreksonderwerp? De lange to do-list die Nyck de Vries volgens teambaas Franz Tost heeft opgesteld na de bandentest in Abu Dhabi. De Oostenrijker lachte dat De Vries veel te klagen had over de auto uit Faenza, maar dat hij daar juist blij mee is. "Het is precies wat ik van een ervaren coureur verwacht", liet Tost noteren. Als de to do-list een etmaal later wederom ter sprake komt, verschijnt er een lach om de mond van de 28-jarige Fries: "Die lijst is een beetje een eigen leven gaan leiden!"

Intern de juiste prioriteiten stellen

Interessanter is natuurlijk de vraag wat er precies op die lijst staat en in hoeverre hij het team technisch heeft kunnen sturen. Zo zaten veel dingen al in de pijplijn voorafgaand aan de bandentest op het Yas Marina Circuit. "Ja, maar als rijder kun je ook niet letterlijk zeggen wat er op papier moet komen qua nummers en designs. Het gaat vooral om de punten te belichten die wat meer aandacht vragen, en dus aangeven waar de focus op moet liggen om zo snel mogelijk performance te vinden", legt De Vries op een vraag van Motorsport.com uit. "De Formule 1 is zo complex. Als je honderd engineers in een kamer zet, dan kun je jezelf heel makkelijk in ieder detail verliezen. Het is nooit genoeg en je kunt wel eindeloos door blijven gaan. Maar het is altijd een compromis en dus moet je samen heel goed kijken waar de meeste performance zit en waar je die het snelst kunt vinden."

In dat opzicht helpt de ervaring die De Vries in andere kampioenschappen heeft opgedaan. "Mijn tijd in de simulator heeft daar zeker toe bijgedragen en natuurlijk het racen in andere klassen. Ik moet zeggen dat de endurance-racerij me vooral heeft geholpen. Daar heb ik prioriteiten leren stellen en ook leren accepteren dat je nooit alles perfect krijgt. In endurance heb je namelijk met drie compleet verschillende coureurs te maken en moet je dus compromissen vinden. Dat komt nu wel van pas."

Nieuwe auto een stap voorwaarts voor AlphaTauri?

Een deel van die feedback zit in de AT04, het strijdwapen van De Vries en Yuki Tsunoda voor het Formule 1-seizoen 2023. Alhoewel hij nog maar een halve dag heeft gereden, stellen die kilometers De Vries wel in staat om de verschillen te analyseren tussen de bolide waar hij in Abu Dhabi mee heeft gereden en de 2023-creatie. "Deze nieuwe auto is geen revolutie, maar vooral een evolutie van wat we al hadden. Als je naar de rest van de grid kijkt, dan zijn er dit jaar sowieso niet veel grote veranderingen te zien. Natuurlijk voel je als coureur wel wat verschillen tijdens het rijden, maar tegelijkertijd is het niet alsof ik in een volledig andere auto stap."

Dat gezegd hebbende hoopt AlphaTauri wel dat de nieuwe auto uit Faenza een stap voorwaarts betekent. In dat opzicht kan het helpen dat AlphaTauri vaak vaart op de Red Bull-concepten van het jaar ervoor en dat de RB18 van Adrian Newey een bijzonder goede auto was. "Ja, maar de reglementen zijn wel vrij strikt. Natuurlijk hebben we een Honda-motor en kopen we als ware ook de achterkant van Red Bull, met de versnellingsbak erbij, maar voor de rest ontwikkelen we onze eigen auto. In dat opzicht is het niet zo dat we letterlijk hun dingen kopen of kopiëren en daar ons profijt uit kunnen halen." Desondanks zijn de getallen uit de simulator best hoopgevend. "We hebben hopelijk een stap gemaakt, ja, maar het gaat er eigenlijk niet om of we onze eigen doelen hebben gehaald. Het gaat erom waar we staan ten opzichte van de anderen en dat moeten we nog zien."