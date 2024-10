Sinds augustus wordt er gesproken over een Formule 1-race voor rookies. Deze moet na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi verreden worden en alleen coureurs die minder dan twee races hebben gereden mogen aan de start staan. Het lijkt er nu op dat dit seizoen al de primeur plaats gaat vinden, want in zijn column bij SPEEDWEEK.com laat Helmut Marko weten al plannen te hebben wie er in die race voor RB en Red Bull Racing aan de start staan. "We hebben sterke junioren in ons programma, zoals [Formule 2-coureur] Isack Hadjar en [Super Formula-rijder] Ayumu Iwasa. We gaan ze inzetten tijdens de rookie-sprint. Die wordt verreden tijdens de Young Driver Tests na de seizoensfinale in Abu Dhabi", verklaart Marko.

In de rookie-sprint mogen teams één coureur inzetten. Deze vindt op dezelfde dag plaats als de bandentest van Pirelli. Deze wordt door een vaste rijder van de renstallen afgewerkt. F1-CEO Stefano Domenicali liet eerder dit jaar al weten groot fan te zijn. "Er ligt een project op tafel, namelijk het organiseren van een sprintrace voor jonge rijders in Abu Dhabi. We bekijken hoe we jonge rijders de kans kunnen geven om zich te laten zien tijdens de Yas Marina-test en ervaring op kunnen doen. Niet alleen tijdens de test, maar ook in een competitieve context. Het zou hun training, bedoeld om hen voor te bereiden op de volgende stap, zeker helpen. We praten er eind september tot in detail over om te zien in hoeverre dit idee haalbaar is."

Dat blijkt dus nu rond te zijn. De precieze opzet van de rookie sprint is nog niet bekend.