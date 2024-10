Marko ziet verzoek tot herziening van McLaren niet slagen

Op vrijdagavond 22.30 uur Nederlandse tijd, om 14.30 uur in Mexico, kwamen de stewards die in Austin aanwezig waren bijeen voor een videoconferentie met vertegenwoordigers van McLaren en Red Bull. Daarin staat de kwestie rondom de tijdstraf van Lando Norris in de Grand Prix van de Verenigde Staten centraal. McLaren heeft bij de stewards een verzoek tot herziening ingediend en moet daarvoor 'nieuw en significant' bewijs aanleveren. Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat het op die voorwaarden een kansloze zaak wordt voor McLaren. "Dat zou nieuwe en serieuze feiten vereisen en die zien wij op dit moment niet", zegt Marko tegen ORF. "De beslissing is genomen en de coureurs zijn ook verantwoordelijk voor deze regel. Volgens deze regels was het vrij duidelijk dat er een straf moest worden uitgedeeld."

Terwijl die zaak op de achtergrond nog een staartje kan krijgen, gaat bij Red Bull de blik naar voren en het weekend in Mexico. Daar hoopt het team weer een stapje te zetten richting de vierde F1-titel op rij voor Verstappen terwijl het ook stiekem hoopt dat het wat kan doen aan het verschil van 40 punten ten opzichte van McLaren bij de constructeurs. Volgens Marko staat vast dat Verstappen weer kampioen wordt, al weet hij nog niet zo goed hoe de strijd bij de constructeurs zal lopen. "Ferrari had duidelijk een voorsprong in Austin en daarvoor was het McLaren. Daarvoor was Mercedes dominant in twee races. Maar ik denk dat Ferrari op dit moment het constantst is."

Bij Red Bull ziet Marko dat er sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan een stijgende lijn is ingezet. In Austin ging niet alles vlekkeloos, want volgens hem zorgde een technische verandering ervoor dat de auto van Verstappen zich anders gedroeg. "Max wilde een wat neutralere auto, die niet zo veel overstuur had. Normaliter is dat een marginale verandering, maar nu had het serieuze gevolgen. De auto ging ineens vol over op onderstuur en we we waren niet meer in staat om de snelheid te halen die we in de sprint hadden. Dat betekent dat het allemaal heel circuitspecifiek is en het is ook [afhankelijk van] de temperatuur, we hebben hier de zachtste banden. Maar ik denk dat we pas na de tweede training zullen zien waar we staan."