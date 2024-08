Marko ziet Red Bull 'goede kant opgaan' in F1 Zandvoort

Reden daarvoor is het feit dat Red Bull Racing in de vrije trainingen nog niet helemaal vooraan te vinden was en er na vrijdag enkele vraagtekens waren. Max Verstappen stelde zelfs dat het team met de RB20 in zowel de kwalificatierun als de racetrim te langzaam was, maar zette zijn auto in de kwalificatie op P2 neer. Teamgenoot Sergio Pérez moest genoegen nemen met P5. "Na enkele rommelige vrije trainingen zijn we de goede kant opgegaan", stelt Marko tegenover ServusTV. "En tot aan bocht 12 zag het er heel goed uit", wijst de Oostenrijker naar Verstappen. "Hij verloor dan anderhalf tot twee tienden daar, vandaar ook het relatief grote gat voor een circuit als deze. Maar de auto als geheel is rustiger."

Dat zal ook positieve effecten hebben voor de race, zo legt Marko uit. "De bandenslijtage zal daardoor waarschijnlijk beter zijn in de race. En we hebben in ieder geval de McLarens gesplit. We zijn tevreden, al zijn we dat ook weer niet helemaal." Dezelfde Marko heeft al aangegeven dat de starts van de McLarens dit jaar niet zo sterk zijn, waardoor er op papier dus kansen moeten zijn voor Verstappen om bij de start de leiding over te nemen. Veel andere kansen lijken er op het krappe circuit van Zandvoort niet te zijn, merkt Marko op. "We hebben gezien hoe lastig het was om op Spa in te halen, dus waarschijnlijk wordt het hier onmogelijk", zegt de Red Bull-adviseur. "Je noemde de zwakte van Norris en hij weet hoe sterk Max is. Het zal zeker een interessante eerste run worden."

Het circuit van Zandvoort is sinds de terugkeer in 2021 het domein van Verstappen geweest, die drie keer op rij de pole had veroverd en ook drie keer won. Dit keer zal de thuisheld er harder voor moeten knokken, weet Marko. "Als de temperatuur niet drastisch stijgt, dan zou het een eenstopper kunnen worden. En dan is de start cruciaal. Als Norris niet de leiding heeft, dan wordt het lastiger voor hem. We zitten dus binnen bereik."

Beter voor de strategie

Aan de andere kant van de garage verliep de kwalificatie niet geheel vlekkeloos. Pérez beklaagde zich in Q1 over het hinderen door Lewis Hamilton, waardoor hij nog een run op een nieuwe set van de zachte band moest rijden. Dat had ook gevolgen voor zijn runs in Q3, waar hij maar één run op een nieuwe set kon doen. Of de Mexicaan vanaf die vijfde startplek nog een steun in de rug kan zijn voor Verstappen? "Ten eerste was dit een van zijn beste kwalificatiesessies sinds lange tijd. Als hij deze positie vasthoudt na de start, is het natuurlijk altijd beter vanuit strategisch oogpunt als je twee auto's relatief dicht bij elkaar hebt."