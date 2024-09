Na de vrijdag in Monza had Red Bull-adviseur Helmut Marko het idee dat zijn team competitiever was dan in Zandvoort, maar een dag later is die verwachting niet uitgekomen. Max Verstappen kwam op het moment suprême niet verder dan een zevende tijd, Sergio Pérez moet het met een achtste startpositie doen. Toch denkt Marko dat er in de race genoeg kansen liggen.

"Zeker", antwoordt de Oostenrijker op de vraag van Sky F1 of Red Bull mee gaat doen voor de zege. "De pace was er in Q2 namelijk, dat was goed. Gelukkig is dit Monza en kan je hier inhalen. Ik denk dat het een hele, hele intense race wordt en dat niemand zomaar weg kan rijden. Ook de McLarens niet, tenzij zij met elkaar het slipstreamen goed uitvoeren en niet met elkaar gaan vechten. Niets is verloren, maar als we dezelfde performanceproblemen hebben, ziet het er niet goed uit."

Ondanks het voorzichtige optimisme blijft de nasmaak van de slechte kwalificatie wel hangen. Net als Christian Horner en Verstappen weet Marko niet helemaal waar dit slechte resultaat vandaan komt. "In Q2 zaten we heel dicht achter Hamilton op P2 en in Q3 werkte helemaal niets meer", verzucht de 81-jarige man uit Graz. "De veranderingen [die we hadden doorgevoerd] waren minimaal. Dat kan niet het verschil maken. We zijn dus aan het onderzoeken, want waar het leek dat de superioriteit van McLaren doorbroken was, zijn ze in Q3 toch weer heer en meester."

Onderzoeken

Het tegenvallende resultaat past in de reeks waar Red Bull mee bezig is. Sinds de GP van Spanje won Verstappen geen race meer en dat is voor zijn doen een hele lange reeks. Marko stuurt daarom zijn team ook terug naar de tekentafel. "We moeten vinden waar we de verkeerde afslag hebben genomen en dat moet na Miami zijn gebeurd", onthult hij. "De races die Max daarna won, kwamen door zijn klasse. Met de complexiteit van de huidige F1-auto's is het heel lastig [om wat te vinden], maar godzijdank hebben we nu wat tijd tot Baku. Tussen Zandvoort en nu konden we niks doen. Maar het klopt dat het een serieuzer probleem wordt."

Of het vertrek van Adrian Newey het team nu parten speelt? "Newey is niet meer betrokken bij alles van het team, dat is zeker een factor. We moeten nu afwachten, maar onze basis is breed genoeg. Maar misschien was het een grote factor geweest als we iemand met zijn kennis van F1 in het team hadden gehad", legt hij uit. Of het team ondanks het gemis van Newey nu wel weet waar te beginnen, antwoordt Marko: "We hebben nu meer data, maar om eerlijk te zijn hebben we geen idee waar het mis is gegaan."