Mercedes is bij de invoering van de nieuwe technische regels voor 2022 voor een radicaal concept gegaan. Het team had hierdoor aan het begin van het seizoen meer moeite om de wagen voor elkaar te krijgen, maar leek in Spanje met de introductie van enkele updates een stap in de goede richting te hebben gezet. Red Bull-adviseur Helmut Marko vreest het moment dat Mercedes de problemen met de W13 definitief heeft opgelost.

“Mercedes weet ongelofelijk snelle ronden te rijden tijdens de trainingen en de races, zowel met Hamilton als met Russell”, laat Marko in gesprek met zustersite Formel1.de weten. “Ze doen dat echter niet continu, wat het voor ons lastig maakt om in te schatten waar ze die rondetijd precies vandaan halen. Maar als ik goed naar de mensen van Mercedes luister, weten ze het zelf volgens mij ook niet. Het gevaarlijke is alleen dat de potentie er wel lijkt te zijn. En zodra ze die over een volledige race-afstand weten te benutten, zullen ze helemaal vooraan meedoen.”

Volgens Marko is Mercedes niet aan het bluffen als het gaat om de snelheid die mogelijk nog in de W13 verborgen zit. “Het is geen bluf”, stelt de Oostenrijker. “Het was bluf toen ze zo’n vreemd motorisch voordeel hadden en ze waren vorig jaar enorm aan het bluffen met de motor van Hamilton. Maar ik geloof niet dat er nu spake is van bluf. Het is ontzettend moeilijk te begrijpen waar en wanneer Mercedes ongelofelijk snel is. Ze kunnen op een zeker moment de snelsten op de baan zijn, maar lang duurt dat steeds niet. Wat er vervolgens verandert waardoor ze het tempo niet vol kunnen houden, dat is gelukkig nog steeds een probleem voor ze.”

Optimistisch voor Baku en Montreal

Marko heeft goede hoop dat Red Bull de komende twee races in Azerbeidzjan en Canada sterk voor de dag kan komen. “Ik denk dat de trainingen in Monte Carlo niet het ware plaatje gaven als het gaat om de onderlinge krachtsverhoudingen”, blikt Marko terug. “Max had tijdens alle trainingen een probleem met één bocht, de eerste bocht. Daardoor verloor hij in de eerste sector steeds tussen de anderhalf tiende en drie tienden. In de tweede en derde sector zat hij er honderdsten vanaf of ging hij sneller. Tijdens zijn allerlaatste ronde in de kwalificatie had hij de eerste sector eindelijk voor elkaar. Volgens onze berekeningen was hij op zijn minst op de eerste startrij beland [als er geen rode vlag was geweest vanwege meerdere incidenten op de baan]. Onder de tijd van Leclerc was hij waarschijnlijk niet gekomen, maar het was zeker een plek op de eerste rij zijn geweest. Hij zat er uiteindelijk drie of vier tienden vanaf, maar dat was niet de werkelijke stand van zaken.”

Niettemin ging Red Bull er dankzij tactische missers van Ferrari er met de overwinning vandoor. Sergio Perez won de Grand Prix van Monaco, terwijl Max Verstappen achter Carlos Sainz derde werd. Polesitter Charles Leclerc moest genoegen nemen met P4. “Er zijn circuits waar wij sterker zijn en er zijn circuits waar Ferrari sterker is”, weet Marko. “In Barcelona en Monte Carlo had Ferrari over het geheel genomen een sterkere auto, maar hebben wij gelukkig door bepaalde omstandigheden weten te winnen. Daar zijn we heel blij mee. Maar we kijken nu met behoorlijk veel optimisme uit naar Baku en Montreal, waar de rechte stukken iets langer zijn en onze topsnelheid weer een belangrijke rol kan spelen.” Volgens Marko zijn Ferrari en Red Bull op het moment ongeveer even sterk. “Het zal erop aan komen wie op het op de desbetreffende dag het beste voor elkaar heeft wat betreft de afstelling en banden, of het nu gaat om het op temperatuur brengen van de banden voor één snelle ronde of het langer in de juiste window houden van de banden gedurende de race.”