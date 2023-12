Marko ziet 24 races in 2024 niet gebeuren: "Dan moet je erg optimistisch zijn"

Dit jaar kende Red Bull Racing een bijna perfecte run. Van de 22 verreden races won het Oostenrijkse team er 21. Alleen in Singapore moest het de zege aan Carlos Sainz en Ferrari laten. Zo kwam Red Bull in de buurt van perfectie, maar als de renstal daar in 2024 in wil slagen zal het er maar liefst 24 moeten winnen, aangezien de Grand Prix van China terugkeert terwijl de Grand Prix van Emilia-Romagna van dit jaar werd afgelast vanwege overstromingen in die Italiaanse regio. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het niet gebeuren dat zijn team erin zal slagen om alle 24 races te winnen, maar twijfelt ook überhaupt of de F1 al die races gaat afwerken.

"Het is een illusie dat ons dat gaat lukken", zegt Marko tegen OE24. "Maar laten we eens kijken of alle 24 races überhaupt gehouden kunnen worden. Zoals jullie weten is Imola dit jaar afgelast vanwege de natuurramp. Als ik kijk naar hoe het er in de wereld aan toe gaat, moet je heel optimistisch zijn om te denken dat alles door kan gaan zoals gepland." Wel had Marko het gevoel dat het in 2022 mogelijk was geweest, al wist hij ook al dat Singapore een struikelblok zou vormen. "Ik heb altijd gezegd: als we in Singapore doorzetten, ben ik optimistisch dat het gaat lukken. Toen hebben we ons laten misleiden op de simulator en hebben we de kwalificatie niet goed uitgevoerd. In de race waren we weer snel, maar inhalen was nauwelijks mogelijk op dit stratencircuit."

Dit seizoen gingen er verhalen dat Red Bull-teambaas Christian Horner overhoop zou liggen met Marko, maar die verhalen werden naar het rijk der fabelen verwezen. Hij liet destijds optekenen dat hij nog tot en met 2024 over een contract beschikt bij het team van het energiedrankjesconcern. "Over het algemeen bespreken we na het seizoen wat ik ga doen", legt Marko uit. "Het is gebruikelijk om na een seizoen te bespreken hoe het in de toekomst verder zal gaan, dat is tot nu toe altijd het geval geweest." Aan een gebrek aan energie zal het, ook niet als hij volgend jaar 81 kaarsjes uitblaast, niet liggen. "Ik heb de kracht. In Las Vegas was ik verbazingwekkend goed in vorm en in een betere stemming dan de meeste anderen", aldus de Oostenrijker.