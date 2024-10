Max Verstappen en Sergio Pérez hebben nog een contract bij Red Bull Racing voor volgend Formule 1-seizoen, maar of beide coureurs komend jaar in Australië op de grid staan, is nog niet zeker. Vooral Pérez staat vanwege tegenvallende prestaties zwaar onder druk. Bij het Oostenrijkse medium ORF geeft Red Bull-adviseur Helmut Marko antwoord op de vraag of Max Verstappen in 2025 in een ideaal scenario wereldkampioen wordt: "En idealiter met iemand uit ons juniorprogramma [naast zich]."

Marko maakt in ieder geval duidelijk dat Verstappen in 2025 voor de Oostenrijkse renstal op de grid staat. Het is echter onrustig rond de toekomst van de regerend wereldkampioen. De Nederlander was in Singapore de meest besproken coureur na de taakstraf die hij kreeg vanwege vloeken in de persconferentie. Niet alleen de straf was onderwerp van discussie, de coureur zelf verklaarde vanwege onder andere dit voorval te denken aan stoppen met F1. Marko benadrukt dat de dreiging serieus genomen moet worden: "Max is niet zoals [Fernando] Alonso en [Lewis] Hamilton. Zij racen zolang ze lichamelijk gezien competitief kunnen zijn door. Hij wil winnen, maar of dat met vier, vijf of zes wereldtitels is, is niet zijn hoofdfocus. Hij wil plezier in de sport hebben, net als in de rest van zijn leven. Hij wil in een omgeving werken waar hij zich comfortabel in voelt"

Ook andere voorvallen van dit seizoen hebben voor minder plezier bij Verstappen gezorgd, onthult Marko. "Op de Red Bull Ring met de crash met Lando Norris. Daar werd hij beschuldigd van veel harder racen of zelfs lichtelijk buiten de regels. Hij deed daar wat mocht volgens de regels. Hij veranderde van lijn en verdedigde zijn lijn stevig", aldus de 81-jarige man uit Graz. "Maar dat is wat de mensen willen zien. Ik denk dat we terug moeten naar het oude Engelse spreekwoord in de racerij: Let them race! Niet alles met regels. Het is duidelijk dat je je niet kan misdragen, maar [er moet niet gestraft worden] met zulke ondoordachte interpretaties."