Helmut Marko: Zes F1-teams zitten momenteel boven budgetplafond

Tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore kwamen de geruchten op gang dat Red Bull Racing in 2021 boven het budgetplafond zou zijn uitgekomen. Na de Japanse Grand Prix kwam de FIA met een rapport waaruit bleek dat de equipe vorig seizoen te veel uit heeft gegeven. Inmiddels zijn de straffen voor de overtreding van 1,8 miljoen dollar bekend: een geldboete van 7 miljoen dollar én een reductie van tien procent van de windtunneltijd in 2023. Naast Red Bull Racing ging ook Aston Martin in de fout, maar vanwege het kleinere vergrijp kwam dat team er af met een boete van 450.000 dollar.

Inmiddels loopt het seizoen 2022 tegen z'n einde aan. Het werd een jaar waarin het budgetplafond, ook voor de bekendmaking van de overtreding van Red Bull, een van de belangrijkste onderwerpen in de paddock werd. Door de stijging van flink wat kosten door de wereldwijde inflatie werd het budgetplafond na gesprekken tussen de FIA, Formule 1 en de teams aangepast. Op de vraag van het Duitse Auto Motor und Sport of we met het jaar 2022 een herhaling kunnen krijgen van alle heisa, antwoordt Marko: "Volgens mij zitten er nu zes teams boven het plafond. De inflatie is niet te berekenen. Vooral als het om energiekosten gaat."

Volgens Marko komt de overtreding van Red Bull onder meer doordat het budgetplafond nog maar een jaar oud was. De adviseur zegt dat de reglementen nog wat vaag waren en het te laat was om met opheldering te komen. "We hebben alles laten controleren door Ernst & Young. Je moet ergens op vertrouwen. We dachten een vangnet van drie miljoen te hebben. Uiteindelijk bleef er 400.000 dollar over. Met dat geld bouwt Hamilton een voorvleugel en Haas een compleet nieuwe auto", lacht Marko. Op de vraag of hij verwacht dat het budgetplafond ervoor zorgt dat het veld in de komende jaren dichter bij elkaar komt, zegt Marko: "Tot nu toe is er niets veranderd. Waarom zou dat in de toekomst anders zijn? Je moet gewoon beter ontwikkelen. We krijgen nu als constructeurskampioen wel last van het feit dat we minder windtunneltijd hebben. Elke test moet goed zijn. Uiteindelijk hangt het af van de kwaliteit van je personeel."

Nieuwe windtunnel

Met de stijgende energiekosten is het voor Red Bull wel een voordeel dat het minder de windtunnel mag laten draaien. Of niet? "Het probleem met onze windtunnel is dat het een naoorlogs product is", gaat hij verder. "Het werd gebouwd door het Britse Ministerie van Defensie. Het is een beschermd gebouw. Het is ontzettend groot en niet goed geïsoleerd. Het duurt even totdat deze is opgewarmd. Als het buiten koud is, duurt het nog langer." De renstal is momenteel druk bezig met het bouwen van een nieuwe windtunnel, helemaal omdat technisch directeur Adrian Newey hier al een tijdje om vraagt. "Eigenlijk is het te idioot voor woorden, omdat alles langzaam overgaat op CFD-simulaties. Dit kost ons nog een vijftig miljoen dollar. Het gebouw staat in ieder geval al. Het is nu puur een kwestie van de windtunnel plaatsen. Ik denk dat het nog twee of drie jaar duurt voordat alles klaar is."

Video: Motorsport.com gaat in op de straffen voor Red Bull Racing