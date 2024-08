Marko: In Zandvoort nog geen oplossing voor problemen Red Bull F1

De afgelopen vier races bleef Red Bull Racing zonder zege. Het team begon sterk aan het seizoen 2024, maar heeft in McLaren, Mercedes en Ferrari nu veel tegenstanders. Max Verstappen drong de afgelopen tijd aan op verbeteringen aan de RB20, iets wat nog niet helemaal het geval leek met het updatepakket in Hongarije. In de zomerstop moeten de fabrieken verplicht twee weken sluiten, waardoor er dus niets aan de auto kan gebeuren. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat in zijn column voor Speedweek.com wel weten dat zijn team niet stil zal zitten in die weken.

"We moeten onze problemen oplossen en uitzoeken waar de fout zit, want we hebben geen balans meer in de auto als je de huidige situatie vergelijkt met de eerste drie races", schrijft Marko. "Maar het is moeilijk in te schatten hoe snel dat zal gebeuren. Ik denk niet dat de grote oplossing in Zandvoort komt", tempert hij de verwachtingen. "We zijn intensief aan het brainstormen en hebben ook verschillende ideeën. Maar ik kan nog niet zeggen wat we gaan implementeren en hoe."

Op het circuit van Zandvoort heeft Verstappen veel successen behaald. Sinds de terugkeer van de Grand Prix van Nederland in 2021 heeft de kampioenschapsleider de race elk jaar gewonnen. Met de wederopstanding van McLaren en Mercedes lijkt dat nu wel een fikse uitdaging te worden. Marko heeft er wel vertrouwen in dat er een goed resultaat behaald kan worden. "Eén ding is duidelijk: de kwalificatie zal cruciaal zijn in Zandvoort, omdat inhalen daar nauwelijks mogelijk is", weet Marko ook. "En Max zou wel eens een goede kwalificatie kunnen rijden, want hij is daar de afgelopen tijd goed geweest. We waren de snelste in Oostenrijk, net als op Spa. In Hongarije zaten we er maar een paar honderdsten naast - dus we klagen op hoog niveau", besluit Marko.