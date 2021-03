Marko onder de indruk van 'sensationele' F1-nieuwkomer Tsunoda

Tsunoda mag dit jaar instappen als vervanger van Daniil Kvyat bij AlphaTauri. De nummer drie uit het Formule 2-kampioenschap van vorig jaar is daarmee de eerste Japanse F1-coureur sinds Kamui Kobayashi in 2014. Marko heeft al eerder uit de doeken gedaan dat zijn kleine protegé een hoge gunfactor heeft, maar benadrukt dat hij ook het benodigde talent heeft om te slagen in de koningsklasse. Alhoewel dat laatste natuurlijk nog moet blijken, is Marko zeer tevreden over de eerste optredens van Tsunoda.

"Onze Yuki Tsunoda is nog maar twintig jaar oud hè en heeft nog maar anderhalve dag in de nieuwe auto gezeten", begint Marko in gesprek met het Duitse RTL. "Hij heeft een sensationele prestatie neergezet, echt sensationeel." Daarbij moet wel worden aangetekend dat de jongeling veelvuldig DRS gebruikte en in de slotfase meerdere (en ook nieuwe) sets softs onder zijn bolide kreeg, puur om hem te laten wennen aan het kwalificatieformat in de Formule 1.

AlphaTauri mikt op vierde plek bij constructeurs

"Natuurlijk gaat zoiets ook niet zonder een goede auto. Ik denk dat AlphaTauri vooraan het middenveld, waar het trouwens zeer spannend wordt, kan meedoen. Daarvoor moeten we de strijd aangaan met Alpine, Ferrari en Aston Martin. Ik denk dat McLaren er nog iets voor zit, maar daarachter zal er een spannende strijd ontstaan", mikt Marko op P4 bij de constructeurs met AlphaTauri. "Maar het zal per circuit anders zijn, ieder weekend kan een ander team de overhand hebben. Maar ik wil hier nogmaals zeggen: Tsunoda was afgelopen weekend echt sensationeel."

De geslaagde wintertest is ook van groot belang voor Tsunoda. Zo is de voorbereiding er met drie testdagen niet makkelijker op geworden voor rookies, al heeft de Japanner wel meerdere dagen in een 2018-auto (Toro Rosso) voor zijn rekening mogen nemen. Marko vindt de korte wintertest overigens niet zo'n probleem. "Dat is voor iedereen gelijk. Als we het aan onze engineers vragen, dan hebben zij natuurlijk liever tien testdagen. En als we het aan een jonge coureur als Tsunoda vragen, dan gaat hij waarschijnlijk voor veertien testdagen. Maar goed, we hebben nou eenmaal het besluit genomen om de kosten te drukken en dan moet je daar ook naar handelen. Iedere testdag kost geld, dus in principe is het wel prima zo."