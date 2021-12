Marko witheet na race vol chaos: "Wij accepteren dit niet langer"

De taferelen die fans in Saudi-Arabië kregen voorgeschoteld, zijn zelden tot nooit vertoond in de Formule 1. De race hobbelde van het ene surreële moment na het andere. Het meest krankzinnige moment van allemaal is natuurlijk de aanvaring tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Laatstgenoemde wilde de Mercedes-coureur voorbij laten, zoals hem was opgedragen, maar de Brit besloot geen gebruik van die mogelijkheid te maken. Contact en bijzonder veel kwade gezichten na afloop blijken de gevolgen. Eén van die kwade gezichten is zonder twijfel Helmut Marko.

"Wij zoeken nu naar de feiten. We kunnen bewijzen dat Max gestaag afremde, dus de 'brake test' waar Lewis het over had is echt complete onzin. Lewis heeft het zelf gewoonweg verkeerd ingeschat, maar daardoor hebben onze achterbanden wel een knauw gekregen en konden we aan het einde niet meer pushen", legt hij voor de camera van Servus TV uit. "Daar komt nog bij dat Lewis Max ook van de baan heeft geduwd. Maar dan gelden er schijnbaar hele andere maatstaven", hekelt Marko de stewards. "Maar goed, wij zullen al het bewijs op een rijtje zetten en dan naar de stewards stappen."

Vooral de inconsistentie van de FIA stoot Marko tegen de borst. "Wij worden in ieder geval niet op dezelfde manier behandeld door de FIA als anderen, dat is zeker", voegt hij bij onder meer Motorsport.com toe. "Voor verschillende mensen lijken er verschillende regels te gelden in deze sport. Die, ik zou bijna zeggen, complete willekeur accepteren wij nu niet langer. En mocht dat allemaal niet helpen, dan draait alles om de laatste race. We waren hier in Mercedes-land in ieder geval competitief, maar wat we vandaag hebben meegemaakt qua omstandigheden is echt zeldzaam. Dit is gewoon krankzinnig. We hebben wel de snelheid, vandaag waren andere dingen alleen tegen ons. Misschien wordt de uitslag nog wel herzien", blijft de Oostenrijker hopen op een ander resultaat.