Marko wil Gasly niet kwijt: gaat hij in 2023 terug naar Red Bull?

Pierre Gasly voegde zich in 2014 bij het Red Bull Junior Team en maakte drie jaar later zijn F1-debuut. In het F1-seizoen 2017 verving hij de Rus Daniil Kvyat vanaf de Grand Prix van Maleisië en reed van de zes resterende races er vijf voor het Italiaanse team. Het seizoen daarop kreeg de Fransman een voltijd zitje bij Toro Rosso. In 2018 vertrok Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing, wat inhield dat Gasly promotie kreeg en naast Max Verstappen mocht plaatsnemen. Tegenvallende resultaten zorgden er echter voor dat de coureur uit Rouen na de zomerstop wisselde met Alexander Albon en het jaar bij Toro Rosso afmaakte.

Zoals bekend kreeg Gasly een flinke knauw van deze stap terug, maar de AlphaTauri-rijder herpakte zich en begon vanaf 2020 mooie resultaten te scoren met onder meer een overwinning op Monza. Afgelopen seizoen was hij één van de smaakmakers met sterke uitslagen in zowel de kwalificatie als de race. Gasly maakt er geen geheim van dolgraag terug te willen keren naar grote broer Red Bull. Verstappen heeft zich voor een langere periode verbonden aan de Oostenrijkse formatie, maar het contract van Sergio Perez loopt eind dit seizoen af en dus dient er zich volgend F1-seizoen een nieuwe mogelijkheid aan voor de jonge Fransman. Voormalig F1-coureur Gerhard Berger vindt ook dat Gasly een tweede kans verdient.

Red Bull-adviseur Helmut Marko valt zijn landgenoot bij: "Gerhard heeft gelijk, maar momenteel loopt er nog een contract met Checo. Het is zaak om de prestaties van de coureurs naast elkaar neer te leggen en met Checo doen we dat pas halverwege het seizoen", aldus de Oostenrijker tegen Formel1.de. "De overeenkomst met Gasly loopt nog tot en met 2023. Mocht deze verlopen en we kunnen hem niet de kans bieden om weer promotie te maken, dan is er een mogelijkheid dat we hem kwijtraken. Dat is zeker niet wat we willen."

De Mexicaanse coureur heeft in Saudi-Arabië in ieder geval reclame gemaakt voor zichzelf. Op het circuit van Jeddah stormde Perez verrassend naar de pole-position, terwijl Verstappen bleef steken op P4. Bij Red Bull werd voor de race al duidelijk dat teamorders niet zouden worden toegepast: "In zo'n vroege fase, waarin beide coureurs nul punten hebben, zijn teamorders niet van toepassing", onthulde Marko. Het geluk was echter niet aan Perez' zijde op zondag. De Red Bull-coureur maakte een goede start, maar viel terug door een ongelukkige neutralisatie. Toch is Perez blij met de RB18. "De auto past hem beter, hij voelt zich comfortabeler en hij kent het team nu beter. We zijn zeer blij met deze ontwikkeling."