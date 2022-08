Nadat een gridstraf hem terugbracht naar plek veertien op de startopstelling, gaf Max Verstappen gisteren een galavoorstelling op het circuit van Spa-Francorchamps. Op zaterdag was hij al met slechts één poging in het derde deel van de kwalificatie veruit de snelste, en op zondag had hij maar twaalf ronden nodig om van plek dertien [Pierre Gasly viel weg voor de start] naar plek één te rijden. Daarna domineerde de Nederlander en had hij volledige controle over de wedstrijd, die hem 26 punten op zou leveren. Want ook het bonuspuntje voor de snelste raceronde werd behaald.

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is enigszins verrast over het gemak waarmee Verstappen naar voren kwam. “Het ging makkelijker dan we dachten. We waren er eerlijk gezegd niet zeker van, maar na de eerste ronden hebben we gezien dat hij duidelijk sneller was dan de rest van het veld, toen hij vrije lucht had. Hij heeft de wagen soeverein naar huis gereden. Het gemak waarmee hij deze prestaties neerzet is onwaarschijnlijk," vertelde hij aan Sky Sports.

Volgens Marko klopte het totaalplaatje van het team perfect in België. “Het is een combinatie van het zelfbewustzijn en het ongelofelijke rijderstalent van Max Verstappen. Onze motor is betrouwbaar en kan meedoen met de rest. Zo kwam alles samen.” De voormalig winnaar van de 24 uur van Le Mans wil nog niet achterover leunen richting de wereldtitel, ondanks dat Verstappen nu 98 punten voorstaat op teamgenoot Sergio Perez. “Het is wat geruststellender, maar er zijn nog acht races met 25 punten te gaan, en er komt ook nog een sprintrace. We zullen verder werken en hebben nog wat aan ontwikkelingen. We willen nog vier races winnen.”

Marko is ook tevreden over het werk van Sergio Perez. De Mexicaan reed na een slechte start strak naar plek twee, al ziet Marko nog aandachtspunten. “Hij heeft zich definitief verbeterd, maar hij moet er vanaf de eerste training vol bijzitten. Dan kunnen we misschien nog wat dubbelzeges behalen. Het zou de eerste keer betekenen dat we eerste en tweede worden in bij de coureurs. Dat is ons volgende doel.”