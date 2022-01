Marko wil nieuwe Verstappen-deal: "Maar qua salaris bijna aan limiet"

Meteen na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel liet Max Verstappen al weten: "Laten we dit nog zeker tien à vijftien jaar samen doen." Het is koren op de molen van Helmut Marko, die niet veel later aangaf dolgraag met zijn stercoureur om tafel te willen. De huidige verbintenis van Verstappen loopt tot het eind van 2023, al is het niet meer dan logisch dat de topadviseur uit Graz dat contract graag wil openbreken en Verstappen voor een langere periode wil binden.

De winterstop lijkt een goed moment om in ieder geval verkennende gesprekken te voeren, al is er van witte rook nog geen sprake. "We zullen in de komende weken die gesprekken met Max voeren. Zijn manager was de laatste tijd wat slecht bereikbaar doordat zijn zoon onder meer met Jos de 24 uur van Dubai zou rijden." Jos Verstappen moest uiteindelijk verstek laten vanwege privéomstandigheden, maar Thierry Vermeulen wist met Larry ten Voorde, Roger Hodenius en Steven van Rhee alsnog de tweede plek te pakken in de 992 Pro-klasse.

Wat betreft het contract van Verstappen wil Marko in de komende weken aan de slag, al voegt hij meteen toe dat er financieel niet veel ruimte is. "We zitten met het salaris van Verstappen nu al dicht bij de limiet, dus het houdt een keer op", laat hij aan het Oostenrijkse Autorevue weten. Om daar lachend aan toe te voegen: "Veel duurder dan dat hij nu is, kan hij toch niet meer worden."

Niet bang voor Mercedes

Ondanks dat Red Bull in financieel opzicht niet veel dieper in de buidel kan tasten, vreest Marko niet voor een vertrek van zijn vaandeldrager, ook op termijn niet. Gevraagd of hij zich zorgen maakt als Lewis Hamilton stopt en Mercedes op Verstappen gaat jagen, luidt het antwoord: "Ik denk dat Max dan niet weggaat. Ik geloof dat er door de gebeurtenissen op Silverstone [het uitbundige juichen van Mercedes terwijl Verstappen in het ziekenhuis was] iets is geknakt, vooral bij Jos. Daardoor heeft hij volgens mij nog minder zin dan voorheen om van team te veranderen."

Naast het contract van Verstappen wil Marko deze winter overigens voor nog meer continuïteit in het team zorgen. Zo is Christian Horner al vijf jaar langer vastgelegd als teambaas en werkt Red Bull met andere kopstukken aan een verlenging voor dezelfde termijn.