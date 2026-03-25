Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

De eerste twee races van het Formule 1-seizoen hebben duidelijk gemaakt dat Mercedes ijzersterk aan het nieuwe tijdperk is begonnen. George Russell won de race in Australië, een week later mocht Andrea Kimi Antonelli plaatsnemen op de hoogste trede van het podium in China.

In de kortere runs kon Ferrari nog wel een bedreiging vormen, maar over een raceafstand lijkt vooralsnog niemand te kunnen tippen aan de Mercedessen. Ook voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko constateert dat Mercedes momenteel een "klasse apart" is. "En ze laten nog niet eens alles zien", stelt Marko in gesprek met OE24.

Marko is bovendien lovend over Antonelli. Hij omschrijft de 19-jarige Italiaan, die in China zijn eerste F1-pole en F1-zege behaalde, als een "goede coureur" die "altijd al snel" was. "En met meer ervaring maakt hij minder fouten", voegt de Oostenrijker toe. Desondanks ziet hij Antonelli niet meteen als de favoriet voor de coureurstitel dit jaar. "Alles wijst erop dat Russell de favoriet is, die heeft de ervaring", verklaart Marko.

Geen succes voor goede vriend Newey

In zijn tijd in de Formule 1 werkte Marko lang samen met Christian Horner en Adrian Newey. Laatstgenoemde heeft de overstap gemaakt naar Aston Martin, waar veel verwacht werd van de samenwerking met Honda. Tot nu toe is deze echter zeer stroef verlopen, mede door een gebrek aan reserveonderdelen van de motorleverancier. Het team wacht dan ook tot het moment dat Fernando Alonso en Lance Stroll voor het eerst dit jaar een volledige race kunnen uitrijden.

Marko geeft aan dat hij "contact heeft gehad" met Newey en geeft toe dat het "niet goed gaat" met het nieuwe project waar de Brit aan is begonnen. "Bij dat project zijn er problemen die niet snel opgelost zullen worden", voorspelt de 82-jarige Marko, die na vorig seizoen afscheid had genomen van Red Bull en de Formule 1.

Helmut Marko heeft wel nog contact gehad met Adrian Newey sinds zijn overstap naar Aston Martin. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Over dat afscheid van de sport is Marko ook duidelijk: daar gaat hij niet op terugkomen. "Mijn standpunt – dat ik niets meer in de Formule 1 doe – is duidelijk. Of zoals ik gezegd zou hebben: mijn afscheid uit de Formule 1 staat in steen gebeiteld", benadrukt hij dat een terugkeer er niet in zit.