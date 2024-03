Marko welkom bij Mercedes, zegt Wolff: “Hij is een echte racer”

De maandenlange onrust binnen Red Bull Racing kreeg vrijdag een nieuwe wending, toen Helmut Marko in de paddock van het Jeddah Corniche Circuit bij ORF vertelde dat hij over twee weken mogelijk niet aanwezig is bij de Grand Prix van Australië. De topadviseur houdt rekening met een schorsing, aangezien er een intern onderzoek naar hem gaande is wegens vermeend lekken naar de media. Het verhaal zou zijn dat Marko informatie over de soap rond teambaas Christian Horner met derden heeft gedeeld.

Zaterdag gaat Marko in Saudi-Arabië in gesprek met Red Bull-topman Oliver Mintzlaff. Een eventuele breuk tussen beide partijen kan cruciaal zijn voor de toekomst van het F1-team, aangezien Max Verstappen heeft aangeven dat hij ‘zonder Helmut Marko erbij niet door kan gaan’. Het voedt de geruchten over een overstap van de drievoudig wereldkampioen naar Mercedes, dat voor 2025 nog een coureur zoekt na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari.

Als het helpt om Verstappen te verleiden, dan is ook Marko van harte welkom bij Mercedes, zegt teambaas Toto Wolff. Marko zou dan een vergelijkbare rol als Niki Lauda in het verleden had kunnen krijgen. “We missen sowieso onze oude mascotte”, glimlacht Wolff tegenover ORF. “Dan nemen we gewoon Helmut. Hij heeft de juiste leeftijd. Hij heeft geen rood petje, maar hij kan wel naar ons toe komen. Helmut was - of is - onze favoriete vijand, hij is een echte racer. Als ze Helmut verliezen, dan is dat zeker een verlies voor Red Bull.”

Wolff weet wel dat alleen het vastleggen van Marko niet voldoende is om Verstappen ervan te overtuigen naar Mercedes te komen. “We hebben een zitje beschikbaar voor 2025 en 2026, maar Max zal voor het team racen dat de snelste wagen heeft. Momenteel is dat Red Bull”, aldus Wolff. De Oostenrijker sprak onlangs met Jos Verstappen, al laat hij in het midden waar dat over ging. “We praten al tien jaar met elkaar, sinds Max in de Formule 1 zit. Ik heb een goede relatie met Jos en ook met Max. Dat betekent echter niet meteen dat er op korte termijn iets zal veranderen op professioneel vlak”, besluit Wolff.

