Marko: “Wegsturen De Vries niet wreed, prestaties waren er niet”

Het avontuur van Nyck de Vries bij AlphaTauri heeft slechts tien races mogen duren. Twee races voor de zomerstop besloot Red Bull om de coureur uit Uitwellingerga uit de AT04 te halen en te vervangen voor Daniel Ricciardo, die in Hongarije zijn rentree maakte op de grid na een half jaar reservecoureur te zijn geweest.

“We hebben de beslissing over De Vries genomen, omdat er stagnatie was opgetreden”, licht Helmut Marko nog eens toe in een interview met zusterpublicatie Motorsport-Total.com. “Er was geen progressie en de verwachtingen zijn niet ingelost.”

Een van de vragen die direct na de bekendmaking werd gesteld was waarom De Vries niet tot aan de zomerstop de tijd had gekregen en daarmee dus in elk geval nog in Hongarije en België had gereden. “Compleet onbegrijpelijk", zegt Marko over de optie om De Vries nog twee races in de AT04 te geven. “Het paste gewoon niet.”

Verschillende coureurs, waaronder Lewis Hamilton en Sergio Perez, noemden de beslissing van Red Bull om De Vries al na tien races aan de kant te schuiven ‘wreed’. “Wat is er wreed aan, als de prestaties er niet zijn?”, reageert de Oostenrijker. “We hebben hem uiteindelijk een kans gegeven. Je hebt maar twintig plekken op de grid. Niet iedereen kan F1-coureur worden.”

De Vries slaagde er niet in om onmiddellijk indruk te maken naast Yuki Tsunoda en kreeg na een reeks teleurstellende resultaten in de eerste races al een gele kaart van Marko. De motorsportchef van Red Bull laat weten dat hij in Baku nog een ‘korte opleving’ zag van De Vries. Daar reed hij de zesde tijd in de vrije training. “Daar zagen we voor het eerst competitieve rondetijden van hem. Helaas eindigde hij daar in de vangrail. Dat heeft hem van zijn stuk gebracht.”

Van meet af aan was duidelijk dat Marko meer van De Vries te verwachten dan van de gemiddelde andere rookie. Hij hoopte dat de Fries het team zou gaan leiden, omdat hij al veel ervaring heeft in de autosport en met 28 jaar niet de jongste is. “Daarom golden er andere maatstaven voor hem. Hij is geen junior meer”, benadrukt Marko nog eens. “Hij heeft in de Formule 1 met bijna alle Mercedes-aangedreven auto’s wel een keer getest. Hij beschikt daarmee dus over een bepaalde knowhow. Maar dat alleen is niet genoeg.”

Win-winsituatie

Marko staat nog altijd volledig achter het besluit om De Vries te vervangen door Ricciardo. Niet in de laatste plaats omdat er iets moest gebeuren bij AlphaTauri, dat onderaan staat in het kampioenschap voor teams. “Ze hebben daar nu allemaal een glimlach op hun gezicht”, ziet Marko. “Je kunt zien dat ze weer plezier hebben in hun werk. Het heeft iedereen een morele boost gegeven, die hard nodig was. Franz Tost gaat immers met pensioen. Met Peter Bayer is er al een nieuwe CEO en begint volgend jaar komt Laurent Mekies. Er was dus al wat onrust. En dan was er nog het overlijden van Dietrich Mateschitz, dat impact heeft gehad op het hele concern. Daarom is er met de komst van Ricciardo sprake van een win-winsituatie.”

“Met hem erbij kunnen we zien waar de auto precies staat”, stelt Marko. “We kunnen een ervaren coureur naar het technische pakket laten kijken. Dankzij hem komen we eindelijk te weten hoe goed de AlphaTauri werkelijk is. En komen we te weten hoe goed Tsunoda werkelijk is, aangezien hij een beetje in niemandsland opereert. Want Daniel is iemand die we kennen en goed kunnen inschatten. Hij biedt een belangrijke referentie voor een concern met twee teams.”