De Grand Prix van Australië is voor Red Bull uitgedraaid op een nieuw succes. Het team uit Milton Keynes heeft voor het eerst sinds 2011 weer eens gewonnen in Melbourne en volgens Helmut Marko zit er nog iets meer symboliek achter deze zege. "We zijn hier heel erg blij mee. Dit was de 350ste start van Red Bull in de Formule 1 en de 95ste overwinning van het team. Voor Max Verstappen was het overwinning nummer 37 en zaterdag was het precies 36 jaar geleden dat het merk Red Bull op de markt is gekomen. Dat mogen we toch wel een succesverhaal noemen", blikt Marko bij het Oostenrijkse Servus TV terug op het raceweekend in Melbourne.

'Herstart onnodig, nog gevaarlijker door koude banden'

Dat Red Bull qua pure snelheid de toonaangevende factor is, mag inmiddels duidelijk zijn, al heeft het wedstrijdverloop Marko nog wel even laten zweten op zondag. "Het was toch nog wel een beetje bibberen, ja, omdat onze eerste twee staande starts verre van optimaal waren. Bij de derde en beslissende keer is het godzijdank wel goedgekomen. Op de momenten dat we vooraan lagen, was het wel soeverein. Max maakte natuurlijk nog een klein uitstapje door het gras, maar dat zijn we na Hongarije wel van hem gewend", refereert Marko met een brede lach aan de spin van 360 graden die Verstappen vorig jaar in Boedapest maakte op weg naar winst.

Los van het sportieve plaatje herhaalt Marko nog maar eens het niet eens te zijn met de late rode vlag en daaropvolgende staande start. "Dat was grenswerk, op het randje. In mijn optiek hadden ze de race niet stil moeten leggen en was een safety car of zelfs een virtual safety car beter geweest voor die laatste twee ronden. Daar komen nog twee andere dingen bij kijken. Ten eerste had iedereen verschillende banden over. Sommigen hadden nog nieuwe softs, sommigen gebruikte en sommigen helemaal geen softs meer. Verder reed de safety car heel erg langzaam. De banden zijn behoorlijk afgekoeld en dat maakte zo'n herstart nog gevaarlijker. Al met al was dit onnodig."

'Dit was niet het weekend van Perez'

De race in Australië is de eerste van het F1-seizoen 2023 die niet in een één-tweetje is geëindigd voor Red Bull. Sergio Perez kende een zeer matige zaterdag en was na zijn schuiver in Q1 al uitgeschakeld voor de winst. De Mexicaan gooide het na afloop op technisch malheur, maar Marko liet diezelfde dag weten dat het euvel op het moment van de schuiver was opgelost en dat de oorzaak vooral in koude banden en het vertrouwen in de auto moet worden gezocht. "Dit was niet zijn weekend", concludeert de Oostenrijker dan ook. "Maar hij heeft nog wel de snelste raceronde gepakt en dat is misschien een soort genoegdoening voor Jeddah, daar wilde hij de snelste raceronde natuurlijk ook hebben. In de race heeft hij het maximale eruit gehaald. We wisten dat inhalen hier lastig of zelfs heel lastig zou worden. Vooraf hadden we rekening gehouden met P7 of P6."

Marko ziet het weekend van Perez zoals gezegd als bewijs voor het idee dat domineren niet vanzelfsprekend is, ook niet met een goede auto. Volgens hem moeten de details kloppen en kan Red Bull er niet zomaar op vertrouwen met de maximale score naar huis te gaan. "Je ziet hoe dicht het toch allemaal nog bij elkaar zit. Iedereen zegt dat we zo'n grote voorsprong hebben en die is er ook wel als alles vlekkeloos verloopt. Maar nu hebben we gezien dat het al meteen anders kan zijn als kleine dingetjes niet kloppen. Verder hebben we aan deze race ook gezien dat onze achtervolgers Ferrari, Aston Martin en Mercedes absoluut niet stilzitten, ze hebben al stappen gemaakt." Bij die laatste woorden van Marko moet natuurlijk wel aangetekend dat het allemaal relatief is. Zo had Verstappen voorafgaand aan de laatste herstart nog altijd de touwtjes strak in handen en kon hij door het snelheidsverschil zelfs berekenend rijden in de openingsronde, in de wetenschap dat de auto snel genoeg was om later alsnog toe te slaan - ook met de effectieve DRS.

