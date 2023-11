Marko: "Had weddenschap met Lambiase over Verstappen in bocht 1 GP Mexico"

Het succesverhaal van Red Bull Racing, dat in 2023 slechts één nederlaag heeft geleden, heeft ook in Mexico een passend vervolg gekregen. Max Verstappen liet donderdag nog optekenen dat het Autodromo Hermanos Rodriguez wellicht niet perfect bij de RB19 zou passen, onder meer vanwege het aanvallen van de kerbstones. In de kwalificatie moest de drievoudig wereldkampioen het Ferrari-duo ook daadwerkelijk voor laten, maar in de race stond er geen maat op hem. In al het tumult van de eerste bocht sloeg Verstappen al toe, waarna hij de hele wedstrijd - inclusief een staande herstart - overtuigend controleerde.

Het heeft Verstappens zestiende triomf van het seizoen, de 51ste uit zijn F1-carrière en lof van Helmut Marko opgeleverd. "Max heeft eigenlijk alles goed gedaan, waarbij zijn start een meesterwerk was", laat de Oostenrijker in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik had een weddenschap met Gianpiero Lambiase afgesloten over de vraag wie zou leiden na bocht 1. GP heeft die weddenschap verloren", geeft Marko aan dat hij had ingezet op een leidende Verstappen na de start. Daar moet wel bij aangetekend dat Leclerc strikt genomen nog eventjes eerste lag doordat hij de eerste bocht moest afsnijden, al heeft Marko aan het langste eind getrokken. "Met Max wed ik niet meer, maar met GP wel. Het was de tweede keer en ik heb ook tweemaal gewonnen."

"Door de goede start kon Max vervolgens zijn eigen ding doen. Hij was de wedstrijd eigenlijk net zoals gewoonlijk aan het controleren", vervolgt Marko zijn verhaal op een iets serieuzere toon. "De rode vlag kwam alleen op een ongelukkig moment voor ons. Zonder die rode vlag had onze dominantie volgens mij nog groter kunnen zijn." Het hangt nauw samen met het tactische plan en dus met de bandenkeuze die Red Bull vrijdag al had uitgekiend. "Max had een extra set van de harde banden vergeleken met alle anderen, dus daardoor kwam die rode vlag een beetje ongelukkig uit."

'Hamilton vaak sterk in Brazilië'

In de praktijk volstond het huidige scenario echter ook. Het onderstreept nog maar eens dat Red Bull met ijzeren hand regeert en er is geen reden om aan te nemen dat het in de resterende drie races anders zal zijn. Toch houdt Marko een slag om de arm voor Brazilië, waar Mercedes-coureur George Russell vorig jaar met winst aan de haal ging. "Dat is een sprintweekend en vorig jaar hebben we er natuurlijk verloren", weet de inmiddels 80-jarige topadviseur. "In de eerste vrije training moeten we het meteen voor elkaar krijgen, dat is het allerbelangrijkste. Het is ook een circuit waarop Hamilton vaak erg snel is", geeft Marko afsluitend alvast aan van wie hij de meeste tegenstand verwacht.

Video: F1-update: Verstappen evenaart Prost met zege 51 in Mexico