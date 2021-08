Marko: “We nemen de punten, maar niet met trots”

Het was een lange zondagmiddag voor de Formule 1-fan, zeker voor de toeschouwers op Spa-Francorchamps die in de erbarmelijke omstandigheden vol spanning wachtten op wat actie. Verder dan een paar rondjes achter de safety car kwam het niet. Rond half 7 in de avond werd de race definitief afgelast. Doordat er meer dan twee ronden achter de safety car gereden waren, werden er toch halve punten uitgedeeld en mocht Max Verstappen een zege bijschrijven. Een farce, zo klonk het na afloop.

Ook Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko kon niet genieten van de winstpartij op het doorweekte Spa. “We zijn niet trots op deze zege. De promotor en de organisatie hebben alles geprobeerd om de race voor de bühne te brengen. Uiteindelijk kwam men tot dit compromis”, zei de Oostenrijker na de race. “Ik vind het niet correct dat men het publiek zo lang aan het lijntje gehouden heeft. Dit had men ook direct aan het begin kunnen doen. Er was sprake van een enorme onzekerheid: gaat het nog van start of niet. Het was geen aangename racedag, dat moet men in de toekomst beter afhandelen.”

De race doorschuiven naar de maandag, zoals her en der geopperd werd, was volgens Marko ook een optie: “Aangezien de volgende race in Zandvoort is, niet ver hier vandaan, was het logistiek gezien haalbaar geweest. Hoe dat qua reglementen en TV-rechten zit, weet ik niet.” F1 CEO Stefano Domenicali is van plan om op korte termijn om de tafel te gaan met de teams en de FIA om een reglementswijziging te bespreken.

Al met al een weekend om snel te vergeten, maar desondanks liep Verstappen in op titelrivaal Hamilton. Marko: “We voelden ons hier zeer sterk, maar beter een paar punten inlopen dan helemaal niets. We nemen de punten, maar niet met trots.”

