Marko waarschuwt: F1 moet dreigement Verstappen serieus nemen

Max Verstappen liet na de Grand Prix van Singapore weten dat hij aan zijn Formule 1-toekomst twijfelt als gevolg van de taakstraf die hij kreeg voor het gebruiken van het F-woord tijdens een persconferentie. De drievoudig F1-kampioen maakte zijn ongenoegen over de straf duidelijk kenbaar door de volgende persconferenties kortaf te reageren op vragen en vervolgens buiten de perszaal de media wel gewoon te woord te staan. "Ik ben nu in een fase van mijn carrière aangekomen dat je jezelf niet eens meer met al deze dingen wilt bezighouden. Het is gewoon erg vermoeiend", zei de Nederlander. "Als je met al deze domme dingen te maken krijgt, dan is dat voor mij geen manier om door te gaan in de sport."

In een exclusief interview met Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, benadrukt Red Bull-adviseur Helmut Marko dat de Formule 1 dat dreigement van Verstappen serieus moet nemen en dat er geen sprake is van bluf. "Je moet Max serieus nemen", stelt Marko. "Hij heeft heel veel bereikt, maar het is voor hem ook belangrijk dat hij van de sport geniet. Als dat steeds meer verpest wordt voor hem, is hij een type dat zegt: 'Oké, genoeg is genoeg.' Hij meent dat ook echt, maar ik hoop dat de huidige situatie er niet voor zorgt dat hij er snel mee zal stoppen."

Marko heeft bovendien het gevoel dat er binnen de Formule 1 met twee maten gemeten wordt. Hij wijst daarvoor naar voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner, die juist door het overmatig gebruikmaken van scheldwoorden een cultheld werd in de Netflix-documentaireserie Drive to Survive. "Dat valt niet te begrijpen, er wordt met twee maten gemeten", meent de Oostenrijker. "Bovendien was Max' opmerking niet gericht naar een persoon. Hij doelde op de auto, een object, en deed dat op een luchtige manier. Oké, het was wel in een persconferentie. En als alles zo streng aangepakt zal worden, dan kies je voor de toekomst gewoon een andere aanpak. Maar het is duidelijk overdreven", oordeelt de Red Bull-adviseur.

De kwestie lijkt in ieder geval nog even door te sudderen. De voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), Alexander Wurz, liet namelijk weten dat de vereniging van F1-coureurs nog nadenkt over een vervolgstap na de taakstraf die Verstappen kreeg. Verstappen kon in ieder geval op bijval van Lewis Hamilton rekenen. "Ik zou het zeker niet gaan doen [die taakstraf uitvoeren], en ik hoop dat Max het ook niet gaat doen", aldus de Mercedes-coureur.