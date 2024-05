Marko legt uit waarom Alonso niet bij Red Bull F1 zou passen

Het Formule 1-team van Red Bull Racing heeft al heel wat topcoureurs onder contract gehad, zoals wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen. Een rijder die op het lijstje mist, is Fernando Alonso. Volgens Duitse media waren er gesprekken over de komst van Alonso voor volgend jaar, maar de Spanjaard heeft zijn contract bij huidige werkgever Aston Martin Racing verlengd. Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigt dat Alonso en Red Bull gesproken hebben over een overstap, maar dat het er niet van gekomen is. "Zoals ik al vaker heb gezegd, is een harmonieuze werkomgeving belangrijk voor Max [Verstappen]. Ik denk dat dat met Alonso niet het geval zou zijn geweest", vertelt de Oostenrijker in een video-interview met onze zusterpublicatie Formel1.de, dat zaterdag gepubliceerd wordt.

Marko denkt dat de persoonlijkheden van Verstappen en Alonso te veel van elkaar verschillen om de samenwerking een succes te laten worden. "Alonso is de oudste wereldkampioen op de grid, Max de jongste. Daar zitten generaties tussen. Ik denk ook niet dat Alonso aan simracen doet of in het vliegtuig na de race direct in de sim zit", verklaart de invloedrijke adviseur. "Het zijn dus twee totaal verschillende karakters, allebei heel goede coureurs, maar verschillende persoonlijkheden. Maar als het neerkomt op de details en wie het snelste wordt, dan zijn ze niet terughoudend. Ik denk dat dat voor het team heel lastig zou zijn om dat positief te gebruiken."

Alonso werd eerder benaderd

Alonso wordt door veel mensen in de paddock als een van de betere coureurs gezien. Onder andere voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey wil graag nog een keer met de coureur werken, iets wat volgens Marko in het beginstadium van Red Bull Racing mogelijk was. "We hadden in die tijd gesprekken met Alonso, maar hij geloofde toen niet dat we kampioensauto's konden bouwen. Het ging toen niet door", herinnert de 80-jarige zich. "Het hoort bij het leven, je kan niet alles hebben."

Ondanks dat Marko niet denkt dat Alonso bij het team past, is hij wel onder de indruk van de manier waarop de coureur nog altijd meedoet aan de koningsklasse van de autosport. De 42-jarige rijder is de oudste van de grid en zijn pensioen is nog niet in zicht. "Wat hij op zijn leeftijd laat zien, daar neem ik mijn hoed voor af", besluit Marko.