Marko over voorsprong Red Bull: "Komt door Verstappen, niet door RB19"

Het lijkt alsof Max Verstappen dit Formule 1-seizoen met speels gemak op zijn derde wereldtitel in de koningsklasse afgaat. Van de al twaalf verreden Grands Prix won de Nederlander er tien, terwijl de teller van Sergio Perez nog maar op twee staat. Hoewel de Red Bull-mannen eerste en tweede staan in de WK-stand, is het Verstappen die met een riant verschil naar Checo het kampioenschap leidt. Ook in de wedstrijden is het verschil vaak groot. Zo startte Verstappen in België als zesde, nam in ronde zeventien de leiding over van zijn ploegmaat en sloeg vervolgens nog een gat van 22 seconden.

Het is geen geheim dat Red Bull-adviseur Helmut Marko groot fan is van de Nederlander. Hij was het die de tweevoudig wereldkampioen als 17-jarig ventje in F1 liet debuteren. De laatste paar jaren is de nu 25-jarige coureur enorm gegroeid, iets dat te zien is met de huidige wagen van het Oostenrijkse team. Het is volgens de 80-jarige chef alleen zijn pupil die het échte verschil maakt. "De superioriteit komt van Verstappen, niet van de RB19," zegt Marko tegen Motorsport-Magazin. "Vergelijk hem met Perez. Perez is, als je naar het racetempo kijkt, zeker een van de vijf snelste coureurs. Zijn zwakte ligt in de kwalificatie. De vergelijking toont aan dat Max gemiddeld een halve seconde sneller is in de kwalificatie, soms zelfs zes tienden. En in de race is hetzelfde het geval."

Marko liet al eerder aan Motorsport.com weten het opvallend te vinden dat Mercedes en Ferrari niet goed werk hebben geleverd in de winter en daardoor een achterstand hebben op Red Bull. "De RB19 is momenteel de snelste en meest veelzijdige auto. Het is alleen zo dat die overheersing, wat soms tot een halve minuut oploopt, van Verstappen komt."

RB19 voor Verstappen gemaakt?

In het F1-seizoen 2022 waren Verstappen en Perez op sommige circuits aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk werden die verschillen steeds groter. De 33-jarige coureur klaagde geregeld dat de RB18 naar de smaak van Verstappen werd ontwikkeld, die een andere rijstijl heeft dan de Mexicaan. Dit jaar zijn de verschillen dus nóg groter, waardoor veelal de vraag wordt gesteld of de RB19 niet helemaal naar de wensen van de titelverdediger zijn ontwikkeld. "Max wil veel grip aan de voorkant", vervolgt Marko zijn verhaal. "Hij kan niet leven met onderstuur. Verstappen heeft er geen problemen mee als de achterkant losser is en soms met 300 kilometer per uur uitbreekt. Hij heeft dat onder controle. De meeste andere coureurs hebben moeite om met een nerveuze auto om te gaan. We zitten nu wel op de juiste weg, want er is een afstelling waarbij ook Perez zich redelijk goed voelt. Een snelle auto is vaak wel nerveus en dus niet eenvoudig te besturen."

Op de directe vraag of de auto niet gewoon voor Verstappen is ontwikkeld, antwoordt Marko: "Dat is niet het geval. Begin 2022 had de auto overgewicht en neiging tot onderstuur vanwege de verdeling van het gewicht. Met het afslanken is de auto teruggekeerd naar de neiging tot overstuur."

Video: Motorsport.com bespreekt uitspraken Verstappen over Red Bull-werkwijze