Marko: “Willen voorsprong niet verdedigen met acht botsingen”

Na de aanvaring op Silverstone ging het tijdens de Italiaanse Grand Prix opnieuw mis tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Bij het veelbesproken incident in de Variante del Rettifilo belandde de Red Bull van de WK-leider bovenop de Mercedes van de zevenvoudig wereldkampioen. Beide rijders konden uiteindelijk ongeschonden uitstappen. Er zijn dit jaar echter nog acht races te gaan en de verwachting is dat de titelrivalen daarin vaker de strijd met elkaar aan zullen gaan. Red Bull hoopt daarbij op eerlijke duels die niet in tranen eindigen, zei adviseur Helmut Marko in gesprek met RTL Duitsland.

“Van onze kant proberen we Max te beïnvloeden zodat er wederzijds respect is en botsingen voorkomen worden. Het blijven echter coureurs: zodra het vizier wordt dichtgeklapt, zijn ze alles vergeten. Ik hoop dat Mercedes hetzelfde doet. Hamilton is de meest succesvolle en een zeer geroutineerde coureur, en Max heeft ook al meer dan honderd Grands Prix gereden. Ik denk dat het gezond verstand bij beiden gaat zegevieren”, vertelde Marko. Verstappen koestert dus een voorsprong van vijf punten op zijn rivaal, maar met botsingen de voorsprong verdedigen is niet wat men bij Red Bull wil zien. “In theorie hebben wij een voorsprong. Die willen wij echter met goede resultaten uitbouwen, we willen onze leiding niet verdedigen met acht botsingen.”

Op de baan lijkt de verstandhouding tussen Hamilton en Verstappen ietwat bekoeld na twee incidenten in de laatste vijf races. Hamilton gaf recent echter al aan dat hij geen reden ziet waarom hij geen biertje kan drinken met zijn concurrent en ook Marko is van mening dat het geen haat en nijd hoeft te zijn tussen de titelpretendenten. Het belangrijkste in zijn ogen: wederzijds respect. “Het zijn twee compleet verschillende karakters. Daarachter staan met Red Bull en Mercedes twee verschillende teams met andere filosofieën en een andere aanpak. Er is nu wat opschudding ontstaan, maar ze hoeven ook niet elkaars vijand te zijn. Er moet wederzijds respect zijn, dat is voldoende.”