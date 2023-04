Marko voor een nieuw sprintformat in F1: "Heb dit vorig jaar al gezegd"

Voor de zes sprintraces die dit jaar op het programma staan, te beginnen met Baku, gaat het schema idealiter op de schop. De Formule 1 is er achter de schermen mee bezig en hoopt de wijziging erdoor te krijgen voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. Als dat lukt, moet er een extra kwalificatie plaatsvinden op zaterdag. De reguliere kwalificatie op vrijdag levert dan nog altijd pole-position voor de statistieken op en bepaalt de grid voor de Grand Prix op zondag. De zaterdag moet er volledig van losgekoppeld worden en te boek komen te staan als 'de sprintdag'.

Er hoort een kwalificatie speciaal voor de sprint bij, al is nog niet bekend hoe die er precies uit moet zien. De gebruikelijke kwalificatie-opzet zou kunnen, maar zou betekenen dat er meer setjes banden nodig zijn. One-shot qualifying behoort eveneens tot de opties die besproken worden, waarbij er zou worden teruggegrepen op het format waarin iedere coureur slechts één ronde krijgt om het te laten zien.

Alhoewel dat laatste nog afwachten blijft, is Helmut Marko er in ieder geval voor om de sprintrace volledig op zichzelf te laten staan. "We hebben het vorig jaar al gezegd. Dit zou in ieder geval een betere oplossing zijn. De sprintrace wordt er spannender door, omdat je meer kunt riskeren. In de oude situatie is het zo dat je zondag achteraan staat als je zaterdag uitvalt. Dat helpt natuurlijk niet echt mee om risico's te nemen." Waar het over risico's gaat, moet er wel meteen bij gezegd dat een ander format nog niet alle seinen op groen zet. Zo is schade rijden nog altijd een kostbare aangelegenheid onder het budgetplafond en kan dat ten koste gaan van updates later in het jaar. Het is ook meteen de reden dat veel F1-teams niet heel blij zijn met een sprintrace door de straten van Baku.

Een ander format hoeft dus niet direct het ei van Columbus te zijn, al zou het wel een stap voorwaarts betekenen. Dat komt ook doordat een kwalificatie op zaterdagochtend alleen maar ten koste zou gaan van de derde vrije training. "En die sessie gaat onder parc fermé sowieso nergens over. Als je die vervangt door een kwalificatie, waardeert die zet zowel de complete zaterdag als ook de sprintrace an sich op. Doordat je zondag dan weer gewoon de volgorde van vrijdag kunt hanteren, lijkt me dit een duidelijke verbetering." Gevraagd of de verandering voor Baku al mogelijk is, voegt Marko bij Sky Deutschland nog toe: "Ik denk dat Liberty Media en de FIA dit gewoon moeten beslissen, want F1-teams komen toch nooit op één lijn. Dit moeten ze volgens mij over de hoofden van de teams heen regelen." Dat gezegd hebbende, lijkt consensus op dit dossier echter wel haalbaar onder de teams.