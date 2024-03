Marko voert druk bij RB-coureurs op: "Staat dit seizoen veel op het spel"

Voor de start van het huidige Formule 1-seizoen werd er veel verwacht bij het RB F1 Team. Tijdens de wintertests zaten Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo er goed bij en dat gaf de burger bij de Italiaanse renstal moed. Voorzichtig hoopte het team bij de top-vijf aan te sluiten, maar na twee Grands Prix staat er een nulscore op de borden. In Jeddah was Tsunoda nog wel kanshebber voor de punten, maar door stevig - en soms over het randje - verdedigen van Haas-coureur Kevin Magnussen slaagde de Japanner daar niet in.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko moeten zowel Tsunoda als teamgenoot Daniel Ricciardo meer laten zien. De Oostenrijker benadrukt dat beide rijders moeten beseffen dat dit een belangrijk jaar voor hen is. "Dit seizoen staat zowel voor Yuki als Daniel veel op het spel", benadrukt Marko bij SPEEDWEEK.com.

Daarmee hint de adviseur op de toekomst binnen het Red Bull-concern. Voorafgaand aan het seizoen werden beide coureurs gelinkt aan het tweede zitje bij Red Bull Racing vanwege de tegenvallende prestaties van Sergio Pérez. Door de aanhoudende onrust zouden daar zelfs twee plekjes vrij kunnen komen. De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes blijven namelijk rondzingen en - mocht dat gebeuren - dan moet Red Bull in ieder geval een plek vullen. Tegelijkertijd moeten Tsunoda en Ricciardo blijven presteren, als ze dat niet doen kunnen ze ook helemaal buiten de deur gezet worden. Onder andere de vorig jaar goed invallende Liam Lawson staat te trappelen om hun positie in te nemen.

Meer lezen over het Mercedes-gerucht van Verstappen: Formule 1 Geruchten over mogelijke overstap Verstappen naar Mercedes F1 nemen toe

De prestaties in Jeddah hielpen niet voor hun toekomst. Tsunoda werd teleurstellend vijftiende, Ricciardo sloot een dramatisch weekend op een zestiende stek af. Laatstgenoemde coureur ontvangt de meeste kritiek van Marko. "Ricciardo moet snel wat laten zien. Daar is werk aan de winkel", verklaart de 80-jarige, die ook Tsunoda niet spaart. "Yuki was in de kwalificatie goed, vocht daarna in de eerste stint om WK-punten en viel daarna te ver terug. Ze kunnen allebei de snelheid niet lang genoeg vasthouden. Het kan zijn dat ze te veel van de banden vragen, maar het kan ook een andere reden hebben. Dat is iets wat we moeten uitzoeken."