Marko verwerpt suggestie Hamilton: "Heeft blijkbaar slecht geheugen"

Waar veel teams in de eerste weken van het Europese Formule 1-seizoen met grootschalige updates hebben gestrooid, is het bij Red Bull Racing erg rustig gebleven. In Baku is er weliswaar een pakket geïntroduceerd met onder meer hogere inlets van de sidepods en in Oostenrijk kwam daar nog een subtiele aanpassing van de achterwielophanging bij, maar het staat niet in verhouding tot wat bijvoorbeeld Ferrari en Mercedes allemaal naar het circuit hebben gebracht. Het laatstgenoemde merk heeft in Monaco afscheid genomen van zeropod en komt volgens Toto Wolff op Silverstone en Spa met nieuwe upgrades. Ferrari stapte in Barcelona over op zogenaamde downwash-sidepods en is in Spielberg met een nieuwe vloer en een herziene voorvleugel voor de dag gekomen.

Bij Red Bull is die noodzaak er logischerwijs niet en ligt de focus in de fabriek volgens Christian Horner al grotendeels op 2024. Lewis Hamilton heeft dat in Stiermarken ietwat oneerlijk genoemd en kwam met het idee dat de FIA maar collectief een datum moest vaststellen. Hij opperde bijvoorbeeld 1 augustus. Vanaf die datum zouden teams pas aan de auto voor het jaar erna mogen werken. Het moet ervoor zorgen dat een voorsprong niet van jaar op jaar wordt geconsolideerd en zou dominante periodes in de Formule 1 tegen kunnen gaan, of in ieder geval korter moeten maken.

Horner heeft in Oostenrijk al laten dat het idee naast ongewenst ook niet uitvoerbaar is. Volgens de Red Bull-teambaas valt toch niet te voorkomen dat teamleden alvast nadenken over het volgende jaar: "Het is niet te controleren." Red Bull-topadviseur Helmut Marko ziet er ook bijzonder weinig in en wijst bovendien naar de manier waarop Hamilton zelf meerdere van zijn zeven wereldtitels heeft behaald. "Hij heeft schijnbaar een vrij slecht geheugen. In de jaren dat Mercedes domineerde, begonnen ze ook veel eerder dan andere teams aan de auto voor het jaar erna. Toen hadden ze vooral een superieure motor, eentje die veel meer pk's kon leveren dan de rest. Als je geen energie in het chassis van dit jaar hoeft te steken, dan ga je natuurlijk alvast naar volgend jaar kijken. Dat is gewoon hoe de Formule 1 werkt", laat Marko in de paddock aan Motorsport.com weten.

Waar de overmacht van Mercedes vooral motorisch van aard was, draait bij Red Bull volgens Marko meer om verschillende facetten en dus om het totaalpakket. "Bij ons is het nu een combinatie van een heel goed chassis, een goede motor en een uitzonderlijk goede coureur", duidt de 80-jarige man uit Graz op Max Verstappen. "Het team maakt in de uitvoering ook bijna geen fouten." Het betekent dat Red Bull de buit dit jaar alweer bijna binnen lijkt te hebben en dat het team vooruit kan kijken. "We willen zoveel mogelijk races winnen, maar we moeten eerst de wereldtitels zien veilig te stellen. Dat blijft het allerbelangrijkste." Deze woorden geven volgens Marko al aan dat het vele succes intern niet tot gemakzucht leidt: "Maak jullie daar maar geen zorgen over, hoor. We worden binnen dit team absoluut niet te relaxed of gemakzuchtig", verzekert de topadviseur, die zelf ook nog van geen ophouden wil weten.

