Marko wil verversing in F1: "Jonge coureurs worden tegengehouden"

Met de komst van Oliver Bearman is er in ieder geval één nieuweling op de Formule 1-grid in 2025. In de wandelgangen worden er ook andere mogelijke nieuwkomers - zoals Andrea Kimi Antonelli - genoemd, maar andere rookies zijn nog niet officieel vastgelegd. In gesprek met SPEEDWEEK.com vertelt Red Bull-adviseur Helmut Marko dat volgens hem genoeg coureurs aan vervanging toe zijn.

"Ik ga geen namen noemen, maar er zijn coureurs in het veld die een beetje stagneren. Ze worden afhankelijk van hun stemming beter of slechter", verklaart de Oostenrijker. "Ze blokkeren de weg [naar F1] voor jonge coureurs. De teams vinden het spannend om jonge coureurs in het zitje te zetten. Het is duidelijk dat zij [de jonge coureurs] vaker fouten maken, maar ik heb dat liever dan een coureur bij wie er geen verbeteringen meer in zitten."

De meeste coureurs stromen tegenwoordig door via de opleidingstrajecten. Red Bull Racing heeft een eigen traject en daar zitten ook de nodige coureurs in die aan de weg timmeren. "We gaan in de zomerstop ook de resultaten van de Red Bull-junioren uitvoeriger analyseren en beoordelen", vertelt Marko, die vooral onder de indruk is van Isack Hadjar. "Door zijn overwinning tijdens de hoofdrace op Silverstone heeft hij de leiding in het Formule 2-kampioenschap gepakt. We mogen niet vergeten dat hij heel veel pech heeft gehad. Een keer begaf de motor het, waarna de reservemotor het ook niet deed. Dan had hij twee keer een probleem met de benzinetoevoer en werd hij twee keer buiten zijn schuld van de baan gereden. Had hij dat niet gehad, dan had hij in het kampioenschap mijlenver voor gelegen."

Ook Arvid Lindblad kan op complimenten van Helmut Marko rekenen. "Hij is als rookie vanuit de Formule 4 naar de Formule 3 gekomen. Hij is nog maar zestien jaar oud en we kunnen niet wachten totdat hij zeventien is, want dan mag hij eindelijk in een Formule 1-auto rijden", aldus de 81-jarige. "Isack en Arvid hebben uitstekende kwaliteiten en bewijzen dat ze van Formule 1-kwaliteit zijn. En we mogen ook Ayumu Iwasa niet vergeten, die tweede staat in het Japanse Super Formula-kampioenschap."