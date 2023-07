Het Formule 1-seizoen 2023 is nog niet eens halverwege, maar de wereldtitels lijken inmiddels zo goed als verdeeld. Bij de teams steekt Red Bull Racing er met kop en schouders bovenuit. De formatie uit Milton Keynes heeft tot dusver alle races gewonnen en heeft met 411 punten ruim twee keer zoveel punten behaald als nummer twee Mercedes. Ook bij de rijders lijkt de titelstrijd grotendeels beslist, want Max Verstappen heeft inmiddels een marge van 99 punten opgebouwd richting teamgenoot Sergio Perez. Laatstgenoemde maakt zelf een ietwat moeizame periode door maar liefst vijf keer op rij Q3 niet te halen.

"Dat is ondermaats", erkent Red Bull-adviseur Helmut Marko in gesprek met Sport.de, om daarna hoop te putten uit de zondagse optredens van Perez. "Dat maakt hij goed met heel goede prestaties in de race." De reeks lastigere races kwam voor de Mexicaan na een uitstekende seizoensstart, waarin hij twee van de eerste vier races op zijn naam schreef. Hij gaf zichzelf vervolgens een kans op de wereldtitel, iets wat hij inmiddels uit zijn hoofd heeft gezet. Toch is er bij Marko sprake van tevredenheid over de prestaties van Perez. "Hij is de eerste coureur die Max Verstappen tot halverwege het seizoen kan bijhouden. Hij staat tweede in het kampioenschap."

Die tweede positie is van groot belang voor Red Bull Racing. Vorig jaar hoopte de formatie al beslag te leggen op de eerste twee plekken in de titelstrijd, maar dat feest ging toentertijd niet door. Max Verstappen werd weliswaar wereldkampioen, maar Perez moest Charles Leclerc voor zich dulden en werd derde. "Ons uitgesproken doel is om eerste en tweede te worden in de titelstrijd, want dat hebben we nog nooit bereikt. Momenteel bezetten we die posities en dat willen we graag zo houden", zegt Marko dan ook. De 80-jarige Oostenrijker stelt dat Perez geen makkelijke taak heeft naast Verstappen, die zelf jaagt op zijn zevende zege op rij en de twaalfde op rij voor Red Bull. Dat zou een absoluut F1-record zijn. "Hij heeft dit nu al tweeënhalf jaar overleefd", aldus Marko, om daarna te verwijzen naar voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon. "Dat is ook een record, als we het toch over records hebben."