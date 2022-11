Marko: GP Abu Dhabi toonde belangrijk verschil Verstappen en Perez

Red Bull Racing heeft het lijstje met doelstellingen nagenoeg helemaal af kunnen strepen. Met beide wereldtitels binnen liet Helmut Marko in Austin weten dat het recordaantal overwinningen per jaar nog een doel was voor Max Verstappen en dat een één-tweetje in het rijderskampioenschap op het wensenlijstje van Red Bull stond. Dat laatste is zoals bekend niet gelukt, al doet het terugkijkend niets af aan de feestvreugde. "We moeten de kerk wel een beetje midden in het dorp laten. We hebben vijftien zeges met Max gepakt, zeventien als team en uiteindelijk zijn we eerste en derde geworden in het WK. Dan hebben we weinig meer om over te klagen, lijkt me."

Dat het één-tweetje in de slotrace niet is veiliggesteld komt volgens Marko vooral door de hoge bandenslijtage bij Perez. "Perez heeft aan het begin van de eerste stint te hard gepusht. Daardoor moesten we hem eerder naar binnen halen dan dat gepland was. Van alle mannen vooraan was hij de eerste waarvan de banden eraan gingen." Dat laatste geeft volgens Marko aan dat Red Bull er niet zozeer is ingetild door de tactiek van Ferrari. "We werden niet tot die vroege stop gedwongen door Ferrari. Nee, wij werden tot die vroege stop gedwongen door de bandenslijtage van Perez zelf."

Complimenten voor Verstappen en Leclerc

Het markeert volgens Marko een belangrijk verschil tussen beide Red Bull-coureurs, niet alleen in Abu Dhabi maar ook in algemene zin. "Max is gaandeweg een bandenfluisteraar geworden. We geven hem een bepaald plan mee en hij voert dat optimaal uit", vervolgt Marko in de paddock tegenover Motorsport.com. De Oostenrijker voegt toe dat Red Bull dit verschil ook meeneemt bij het vaststellen van de tactiek voor races. "In Abu Dhabi waren we bij Max bijvoorbeeld al van een éénstopper uitgegaan. Uit dezelfde overwegingen waren we met Perez voor een tweestopper gegaan, al kwam die eerste stop van hem alsnog eerder dan dat we verwacht hadden."

Het verklaart waarom Perez uiteindelijk naast P2 in het rijderskampioenschap heeft gegrepen, al komt Marko ook meteen met een compliment voor Charles Leclerc. Op basis van alle berekeningen tijdens de race dacht Red Bull Perez ook met een tweestopper voor Leclerc en dus op P2 in het kampioenschap te krijgen. "Ferrari heeft onze berekeningen min of meer bevestigd met de stint van Sainz, maar jammer genoeg niet met die van Leclerc. Hij heeft zijn banden veel beter in leven gehouden dan verwacht."

Extra hulp van Verstappen voor Perez behoorde volgens Marko niet tot de mogelijkheden. "Nee, Max kon zich sowieso niet af laten zakken in Abu Dhabi. Dan had hij Leclerc een slipstream en ook nog eens DRS gegeven. Voor Leclerc was het dan alleen maar makkelijker geworden om te verdedigen tegen Perez." Het mislopen van P2 met de Mexicaan is echter een voetnoot in een enorm succesverhaal voor Red Bull in 2022. "Met alle resultaten van dit jaar zijn we eigenlijk in de wolken. Het team en beide coureurs hebben het fantastisch gedaan. Het enige nadeel daarvan is dat het niet makkelijk zal worden om dit seizoen nog eens te overtreffen", sluit de Oostenrijker met een lach af.

