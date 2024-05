Marko verrast dat Magnussen geen straf kreeg na crash met Pérez

Een gigantische crash in de openingsronde van de Grand Prix van Monaco zorgde voor een vroege rode vlag. Red Bull-coureur Sergio Pérez ging er samen met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg hard vanaf. De auto's van alle drie de coureurs waren zwaar beschadigd en het was fortuinlijk dat de rijders allemaal ongeschonden uit konden stappen. Tijdens de race bekeken de stewards kortstondig het incident, maar besloten werd dat er geen schuldige viel aan te wijzen. In gesprek met Sky Germany spreekt Red Bull-adviseur Helmut Marko zijn verbazing uit over die beslissing. "Het was verrassend hoe snel ze dit incident achter zich hadden gelaten", vertelt de Oostenrijker.

Het is het zoveelste incident waar Kevin Magnussen bij betrokken is dit seizoen. De Deen heeft al tien strafpunten op zijn racelicentie en als hij voor dit ongeval twee strafpunten had gekregen, dan zou de Haas-coureur een race geschorst zijn. Helmut Marko vindt het niet verbazingwekkend dat de Deen bij de crash betrokken was. "Het is alweer het volgende incident met Magnussen. Je moet de herhalingen heel erg goed bestuderen. Godzijdank is het alles goed afgelopen, want dit was een spannend moment."

Hoewel Marko het niet eens met de beslissing van de wedstrijdleiding is, hoeft het van hem geen groot discussiepunt te worden. "We hebben toch geen invloed hierop", vertelt de 80-jarige adviseur. "Maar dit was ten eerste heel gevaarlijk, en ten tweede gaat ons dit twee tot drie miljoen euro kosten. Dat is voor ons een gigantische handicap gezien het budgetplafond."

Onbegrip over tactiek Russell

De andere Red Bull-coureur Max Verstappen kwam niet verder dan een zesde plek, na op die positie de race gestart te zijn. De Nederlander had de hele race de vijfde plek van George Russell in zicht, maar hij kon er niet langs. Russell hield echter het tempo laag, om zo niet snel de banden er doorheen te jagen. Toch begrijpt Marko helemaal niets van die tactiek. "Hij reed drie, vier seconden langzamer dan had gekund", vertelt hij. "Als hij dat niet had gedaan, dan had hij vooraan mee kunnen doen."

Al met al was het voor Red Bull een weekend om snel te vergeten. Marko heeft dan ook niet genoten van de race in Monaco, die volgens hem ook nog eens slaapverwekkend was. "Dat is heel jammer, want er is hier een hele goede sfeer, maar de race is heel saai en draait alleen maar om tactiek", vervolgt hij zijn verhaal. "Ze moeten misschien eens kijken of ze ergens het circuit kunnen aanpassen zodat inhalen mogelijk is."

