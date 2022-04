Marko vermoedt lek als oorzaak DNF Verstappen: "Kwam benzine uit"

Het eerste Grand Prix-weekend in Melbourne sinds 2019 - nou ja, de sof van 2020 daargelaten - is in mineur geëindigd voor Red Bull Racing. Sergio Perez wist weliswaar naar het podium te rijden, maar de tweede DNF van Max Verstappen dit jaar is een flinke streep door de rekening. De wereldkampioen kon Charles Leclerc op zondag niet bijbenen, maar had best kunnen leven met het binnenharken van 18 WK-punten. In ronde 39 bleek dat echter nog teveel gevraagd. Verstappen moest zijn auto bij het uitkomen van bocht 2 parkeren en wederom vroegtijdig forfait geven.

"Er is weer iets verkeerd gegaan in het brandstofsysteem, al heeft dit op het eerste oog niets te maken met het defect in Bahrein." Daar ontstond er een vacuüm in de tank, ditmaal denk Helmut Marko eerder aan een lek. "Toen ging er geen benzine meer naar de motor, nu is er benzine naar buiten gekomen. Max rook wel vloeistoffen, maar hij wist niet dat het om benzine ging. Daarom hebben we gezegd dat hij zo snel mogelijk moest stoppen en indien mogelijk bij een brandblusser."

"Er moet ergens een lek hebben gezeten, ofwel in de brandstofleiding ofwel in de tank zelf. Dat weten we momenteel nog niet, doordat we de exacte oorzaak niet kennen." Gevraagd of dit euvel helemaal uit het niets komt, doet Marko bij het Oostenrijkse Servus TV uit de doeken: "We hebben één keer eerder zoiets gehad, toen door een stroomkabel waar iets mis mee was. Maar gezien de hoeveelheid brandstof die er nu lekte, moet er wel iets ernstigs aan de hand zijn geweest. Gisteren en voor de start hadden we ook nog een hydraulisch probleem, maar dat was opgelost."

"Ik maak me grote zorgen", vervolgt Marko eerlijk. "Twee keer uitvallen in drie races, dat kennen wij helemaal niet. We zijn deze betrouwbaarheidsproblemen niet gewend, vorig jaar was er technisch bijna niks aan de hand." De Oostenrijker weet ook dat het niet alleen aan betrouwbaarheid schort bij Red Bull. "Dat is één ding inderdaad, maar we hebben ook nog een gewichtsprobleem. We zijn duidelijk zwaarder dan Ferrari en het gewicht terugbrengen kost om te beginnen veel geld en gaat daarnaast ook om de betrouwbaarheid. In dat opzicht zitten we in een lastige spagaat, ook zeker door het budgetplafond."