Waarom late crash Pérez in F1 Baku 'enorme tegenslag' is voor Red Bull in Singapore

Waar Sergio Pérez de hele race - tot aan de crash met Carlos Sainz in de voorlaatste ronde - vooraan kon meestrijden om de zege, kende Max Verstappen een moeilijkere middag in Baku. Hij zat lang vast achter Alexander Albon en Lando Norris, zag toe hoe diezelfde Norris na een late pitstop alsnog voor hem eindigde terwijl ook George Russell hem inhaalde. Door de late crash tussen Sainz en Pérez lag Verstappen zevende terwijl hij ook al klaagde over de stuiterende achterkant van de RB20. Volgens adviseur Helmut Marko heeft dat te maken met de afstelling van de auto's.

"Ze reden allebei met een andere afstelling", verklaart Marko tegenover de Duitse tak van Sky Sports F1. "Checo's afstelling werkte. Hij zat de hele race maar één tot drie seconden achter Charles Leclerc. Max kon dat helemaal niet doen. Zodra hij binnen één of twee seconden [van een voorganger] zat, begonnen de remmen te oververhitten na één of twee ronden. De bandenslijtage lag ook veel hoger bij hem. In theorie was het verschil niet zo groot, maar in praktijk had het een enorme impact."

Marko zag dus grote verschillen op de baan, maar merkte voor iets positiefs op. "De auto heeft potentie als deze juist afgesteld is", oordeelt de Oostenrijker. Bovendien benadrukt Marko dat Verstappen veel tijd verloor achter Albon en Norris, die ruim een seconde per ronde langzamer waren dan de kopgroep. "En dat bracht Norris weer terug in het gevecht. Maar het is een enorme tegenvaller voor ons." De crash leidt daarnaast tot zorgen over de Grand Prix van Singapore. Marko is ervan overtuigd dat beide RB20's gewoon in actie kunnen komen, maar wellicht 'niet in de vorm die we hadden gepland' en met de testtijd die het team gepland had. "Het is dus een enorme tegenslag."

Constructeurstitel opgegeven

Over dat incident tussen Pérez en Sainz is Marko wel duidelijk: "Ik zie Sainz een abrupte beweging naar links maken, wat deze crash in gang zet. Het was totaal onnodig om zoiets twee ronden voor het einde uit te lokken. Pérez had een veel betere exit en natuurlijk gaat hij niet vrijwillig aan de kant. Hij bleef op zijn lijn rijden. Die twee hebben weet ik niet hoeveel Grands Prix gereden... Als zoiets als een rookie gebeurt: oké, misschien. Maar dit heeft ons een enorme hoeveelheid punten gekost en het wordt nu nog lastiger in Singapore."

Voor die Grand Prix van Singapore zijn de verwachtingen hoe dan ook niet hoog bij Red Bull, dat voorgaande jaren ook al moeite had met het uitdagende stratencircuit en zijn hoge kerbstones. Marko ziet nu wel potentie in de RB20 na de race in Baku, maar verwacht geen wonderen in Singapore. "Ik denk niet dat we echt vooruitgang hebben geboekt en in Singapore moeten we maar zien hoe we ervoor staan. Maar in Austin moet het weer lukken, anders is ook de coureurstitel in gevaar."

Door de zege van Oscar Piastri en de vierde plaats van Lando Norris gaat McLaren voor het eerst dit jaar aan de leiding van het constructeurskampioenschap. Die voorsprong bedraagt twintig punten en gezien de huidige vorm van het team, lijkt het lastig voor Red Bull om terug te slaan. Marko heeft die titel in ieder geval alvast uit zijn hoofd gezet. "Om eerlijk te zijn wel, ja. Het positieve is dat Piastri heel dicht in de buurt van Lando zit qua punten. Dus er zal de komende tijd geen duidelijkheid komen in die papaya-rangorde", zegt Marko met een knipoog. Die coureurstitel ziet Marko nog wel komen voor Verstappen. "We moeten snelheid vinden en de auto moet beter te managen zijn qua afstelling. Maar we hebben er vertrouwen in dat we de coureurstitel op eigen kracht kunnen winnen."