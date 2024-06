Marko na sensorprobleem Max Verstappen: "We hebben geluk gehad"

Max Verstappen heeft in het Oostenrijkse Spielberg de spintpole voor zich opgeëist door Lando Norris nipt van het lijf te houden. Het markeert een goede start van het raceweekend voor de regerend wereldkampioen, al viel hij tijdens de enige vrije training even stil. Het leek op een motorprobleem te duiden en dat kan Verstappen niet gebruiken na het eerdere malheur in Canada, waardoor een gridstraf op enig moment sowieso al dreigt. In werkelijkheid bleek het om een sensorprobleem te gaan, waardoor Verstappen niet veel rijtijd heeft verloren en ook niet hoeft te vrezen voor het verliezen van nog een krachtbron uit de zogenaamde pool.

"We zijn blij dat we deze pole-position te pakken hebben. Tijdens de training is Max in bocht 1 rechtdoor geschoten en vloog hij zo'n beetje met vier wielen over de hoge hobbels heen. Daardoor werkte de sensor niet meer die normaal gesproken de oliedruk aangeeft", legt Helmut Marko bij het Oostenrijkse Servus TV uit. "Er was in theorie geen oliedruk meer en dan moet je de motor natuurlijk uitschakelen om die misschien nog te kunnen redden." In werkelijkheid was er helemaal geen probleem met de oliedruk, maar zat het probleem simpelweg in de sensor die uitging - hetgeen ook meteen verklaart waarom Verstappen zijn weg zo snel weer kon vervolgen.

"We hebben alle geluk van de wereld gehad dat het hier precies voor ons op start-finish is gebeurd", vervolgt Marko. "Daardoor konden we de auto terug laten rollen, die door een opening in de pitmuur laten duwen en konden we na het resetten van de sensor alweer naar buiten. Uiteindelijk hebben we misschien maar één of twee ronden verloren." Gevraagd of de auto achteruit laten rollen wel mag, reageert Marko: "Jonathan Wheatley, onze sportief directeur, is van alle regels op de hoogste en staat steeds in contact met de stewards. Bovendien kan snel terug laten rollen sowieso niet!", lacht de 81-jarige Oostenrijker.

Marko over chaos in slotminuten van kwalificaties: "Totaal onbegrijpelijk"

Belangrijker is nog dat de set-up bij Red Bull ditmaal meteen in orde bleek. "Nu was de auto vanaf het begin al goed. Het is geen geheim dat we in de voorbije weken steeds drie vrije trainingen nodig hadden, en zelfs nog kleine aanpassingen tijdens de kwalificatie, om de balans voor elkaar te krijgen. Nu was de balans vanaf het begin goed en heeft Max wederom geleverd met zijn ronde. Ik moet zeggen dat Sergio een beetje pech had. Ocon zat hem in de weg, anders had hij nog wel een paar posities verder naar voren kunnen staan. Maar voor de verandering zijn we eens blij met hoe het weekend is begonnen."

Dat Sergio Pérez in het gedrang terechtkwam, legt volgens Marko een probleem in moderne F1-kwalificaties bloot: iedereen wacht tot het laatste moment om naar buiten te rijden, om vervolgens te klagen over verkeer. "Het is totaal onbegrijpelijk. Het is een beetje kuddegedrag: ze blijven allemaal binnen en als er eentje naar buiten gaat, dan gaan ze allemaal. Ze wachten allemaal omdat de baan misschien nog een duizendste sneller wordt, maar je verliest veel meer tijd als je niet je eigen tempo kunt rijden. Binnen het team zie je het ook: iedereen wisselt af met wie als eerste naar buiten mag en wie als tweede. Maar als de eerste auto vervolgens niet gaat, dan komt alles samen en gebeuren dingen zoals met Leclerc."