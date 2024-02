Marko verdedigt lange duur van onderzoek Red Bull naar Horner

Op 5 februari maakte Red Bull bekend dat het een intern onderzoek was gestart naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. De Brit was vorige week in Londen om in conclaaf te gaan met de externe advocaat die door het hoofdkantoor van Red Bull was aangesteld. Sindsdien is er door Red Bull nog niks medegedeeld in afwachting van het onderzoek dat nog steeds loopt. Horner was wel aanwezig bij de presentatie van de RB20 voor het F1-seizoen 2024 en stond daar de pers te woord. "Het gaat er heel normaal aan toe", vertelde hij. "Natuurlijk, er is een onderzoek gaande en ik werk daar volledig aan mee. Maar dat speelt zich op de achtergrond af, terwijl wij ons klaarmaken voor het aankomende seizoen", aldus Horner, die wel toegaf dat het voor wat afleiding had gezorgd.

Voorlopig is het nog maar de vraag of het onderzoek afgerond is voor de start van het nieuwe F1-seizoen. Woensdag begint de eerste testdag al en volgende week staat de Grand Prix van Bahrein op het programma. Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt op een soepel en snel verloop van het proces om zodoende een einde te kunnen maken aan alle geruchten rondom de zaak. "Zoals je weet is dit een intern onderzoek", zegt Marko in gesprek met ServusTV. "Hoe sneller het resultaat bekend is, hoe beter, want door de lange duur zullen er natuurlijk geruchten en andere verhalen de ronde doen." Zelf vindt Marko dat Red Bull 'heel goed' heeft gereageerd op deze situatie. "De lange duur van het onderzoek is niet hun schuld en ze doen hun best om een eerlijk onderzoek te laten uitvoeren en vervolgens dienovereenkomstig te reageren", aldus de Oostenrijker.

In afwachting van het onderzoek heeft de F1 gereageerd op de situatie. "We hebben vernomen dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar de interne beschuldigingen bij Red Bull Racing", valt in de verklaring van de F1 te lezen. "We hopen dat de zaak zo snel mogelijk wordt opgehelderd, na een eerlijk en grondig proces. We geven op dit moment geen verdere commentaar." Ook bestuursorgaan FIA stuurde een verklaring rond: "De FIA onthoudt zich van elk commentaar over het onderzoek van Red Bull GmbH totdat het onderzoek afgerond is en de conclusies openbaar zijn. De FIA blijft zich toewijden aan het hooghouden van de hoogste standaarden op het gebied van integriteit, eerlijkheid en inclusiviteit in deze sport."