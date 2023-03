Tijdens de testdagen in Bahrein kwamen geruchten op gang dat AlphaTauri in de verkoop zou staan. Later meldde teambaas Franz Tost dat dit niet het geval was. Red Bull-teambaas Christian Horner kon bij het horen van de speculaties een glimlach niet onderdrukken. Collega en adviseur Helmut Marko bevestigt inderdaad dat de kleine Italiaanse renstal onderdeel blijft van Red Bull Racing. Toch moet het Formule 1-team volgens Marko wel beter presteren, zowel op als naast de baan.

Want AlphaTauri is de laatste jaren achteruitgegaan, terwijl in Milton Keynes de bankrekening en prijzenkast steeds voller worden. Afgelopen F1-seizoen legde de equipe uit Faenza beslag op de negende plek in het constructeurskampioenschap, waardoor het voor Red Bull duurder werd om het kledingmerk te promoten. Wijlen Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz stond er helemaal achter om de renstal financieel te blijven steunen, maar nieuwbakken CEO Oliver Mintzlaff is minder enthousiast en vrij kritisch op de prestaties.

Marko geeft aan dat er iets moet gebeuren om de sportieve en financiële prestaties van AlphaTauri te verbeteren. "Het klopt dat die negende plek niet aan onze verwachtingen voldeed", zegt de 78-jarige man uit Graz tegen Formel1. "Er moet verbetering komen. De financiële injectie bij AlphaTauri is nu te hoog. Dat betekent dat ook aan de inkomstenkant, qua sponsoring, het een en ander anders moet. In de loop van dit proces hebben we de mogelijkheden besproken, maar het was altijd al duidelijk dat AlphaTauri van ons zou blijven. Het is een belangrijk onderdeel van onze opleidingen. Maar zoals ik al heb gezegd voldoen de sportieve en financiële prestaties niet aan de normen. Er moet iets gebeuren."

Is een verhuizing aanstaande?

Een van de genoemde opties in de Duitse pers is de verhuizing van Faenza naar Groot-Brittannië, dit omdat het werk van de aerodynamische afdeling en windtunnel vanuit Bicester wordt gedaan. Marko zegt dat een volledige overdracht van het Italiaanse team in dit stadium overdreven is. "Het is duidelijk dat we verschillende zaken bekijken, waaronder Groot-Brittannië", legt hij uit. "AlphaTauri heeft meer dan 100 werknemers in Groot-Brittannië. Dit is gesplitst omdat het eenvoudiger is werknemers te vinden in Groot-Brittannië, maar om alles naar Groot-Brittannië over te hevelen is wat overdreven."

Op de vraag wat een acceptabel resultaat is voor AlphaTauri en diens coureurs Yuki Tsunoda en Nyck de Vries in 2023, antwoordt Marko: "Plaats zes of zeven is voldoende."