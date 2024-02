Marko ziet veelgenoemde naam niet als kanshebber voor Red Bull F1-zitje

Max Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, het team waar hij sinds 2016 al voor uitkomt. De Nederlander weet echter nog niet wie volgend jaar zijn teamgenoot is. Sergio Pérez vervult die rol op dit moment, maar zijn contract loopt eind 2024 af. Alexander Albon en Carlos Sainz zijn recent al gelinkt aan het zitje naast Verstappen, maar Helmut Marko ziet beide niet als vooraanstaande kandidaten. Dat laat hij weten aan Kleine Zeitung. "Albon is geen kwestie voor ons, want hij heeft een contract tot en met 2025. En Sainz wil waarschijnlijk eerder een beslissing nemen dan wij", doelt Red Bulls adviseur op het feit dat er voor de zomerstop waarschijnlijk nog geen beslissing valt.

Wie maken er wat Marko betreft dan wel kans op het plekje naast Verstappen? In de eerste plaats geldt dat voor Pérez. De Mexicaan begint in 2024 aan zijn vierde seizoen in dienst van Red Bull en heeft een contractverlenging in eigen hand, mits hij aan de verwachtingen van de Oostenrijkse formatie voldoet. "Sergio moet consistent presteren. Het is duidelijk dat hij niet altijd op het niveau van Verstappen kan acteren. Als hij tweede wordt in het kampioenschap en hier en daar een overwinning pakt, is hij zeker een kanshebber voor 2025", stelt Marko dan ook. Zelf heeft Pérez al aangegeven nog niet echt bezig te zijn met zijn toekomst.

Ook de coureurs van RB F1 Team zijn in de ogen van Marko kanshebber op het tweede zitje bij Red Bull. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda racen dit jaar voor de Italiaanse renstal en kunnen promotie afdwingen als ze hun teamgenoot overtuigend verslaan. "Voor beide gaat het niet alleen om hun verblijf in de Formule 1, maar ook om de mogelijkheid om naar Red Bull Racing te promoveren. Dat geldt voor de persoon die binnen het team duidelijk de dominante factor is", aldus Marko, die benadrukt dat het lang niet voor iedereen is weggelegd om als teamgenoot van Verstappen te acteren. "Aan de ene kant is het een gewild plekje, maar aan de andere kant is het een schietstoel. Geen enkele teamgenoot kan tippen aan Max en dat kan snel demotiverend werken."