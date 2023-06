Ook na zes races in het Formule 1-seizoen kan Red Bull Racing nog rekenen op een score van honderd procent, oftewel: alle races tot dusver zijn winnend afgesloten. Sergio Perez heeft tweemaal aan het langste eind getrokken, Max Verstappen boekte in Monaco zijn vierde seizoenszege. De regerend wereldkampioen kon aan de meet rekenen op een voorsprong van 28 seconden op Fernando Alonso, al verwachtte hij donderdag een aanmerkelijk kleinere marge.

Verstappen liet weten dat Monaco niet zo goed bij Red Bull zou passen, aangezien de race pace tot dusver beter is gebleken dan de kwalificatiesnelheid en de efficiëntie van de RB19 ook niet zo'n groot wapen zou zijn. Beide factoren van de RB19 komen normaliter weer iets beter uit de verf op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is in ieder geval de mening die Helmut Marko is toegedaan. "Ik denk dat het in Barcelona weer makkelijker voor ons moet worden om vooraan te kunnen rijden", laat de inmiddels 80-jarige Oostenrijker in de Red Bull-hospitality aan Motorsport.com weten.

Waar Marko vrij uitgesproken is, houdt teambaas Christian Horner nog een slag om de arm. "We hebben nog maar zes races gehad in dit kampioenschap. Max rijdt natuurlijk geweldig en Sergio had in Monaco een weekend om snel te vergeten, maar ook hij heeft goede vorm getoond. Wat betreft de andere teams moeten we in Barcelona eerst nog maar zien wat het effect van de updates is. Dat viel in Monaco onmogelijk te beoordelen. Voor afgelopen weekend kun je eigenlijk alleen maar je petje afnemen voor Fernando en Max, omdat ze individueel op een extreem hoog niveau hebben gepresteerd."

Aston Martin verliest veel windtunneltijd vanaf 1 juli

Wat betreft de concurrentie is Aston Martin tot dusver de grootste uitdager van Red Bull gebleken. Marko weet echter niet of de formatie uit Silverstone de huidige vorm tot en met Abu Dhabi kan doortrekken. Het hangt samen met de verdeling van de windtunneltijd, vastgelegd in de ATR, of voluit de Aerodynamic Testing Restrictions. Die schrijven voor hoeveel windtunnelruns en CFD-simulaties teams in een bepaalde voorgeschreven periode mogen doen. Red Bull had richting 2023 al met afstand de minste mogelijkheden door de constructeurstitel van vorig jaar en door de straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Doordat die straf een looptijd van een jaar heeft en Red Bull het WK nog altijd aanvoert, verandert er voor het team uit Milton Keynes niets.

Voor Aston Martin zal er gedurende 2023 wel veel veranderen. Zo staat de verdeling in het sportieve reglement duidelijk uitgelegd: voor de periode tot en met 30 juni is de eindstand van het seizoen ervoor doorslaggevend. Vanaf 1 juli vindt er echter een complet reset plaats, waarbij de WK-stand van 30 juni als leidraad geldt. Het betekent voor Aston Martin dat het van P7 (2022) ineens naar P2 of P3 zal springen en dus aanmerkelijk aan windtunneltijd en CFD-runs gaat verliezen. Van 95 procent van de standaardwaarde zou Aston Martin dan naar 75 procent gaan bij een tweede plaats.

Precies dit doet Marko vermoeden dat de tweede seizoenshelft lastiger kan worden voor het team van Fernando Alonso en Lance Stroll. "Als Aston Martin tweede in het kampioenschap blijft, dan zal er richting het midden van een seizoen een reset van de windtunneltijd plaatsvinden", weet hij ook. "Vooral zij zullen daarbij een enorme hoeveelheid windtunneltijd gaan verliezen. Daarnaast is het budgetplafond natuurlijk ook een factor die impact kan hebben. Tot nu toe is Fernando verrassend snel en constant geweest, maar hij heeft Max eigenlijk nog geen moment echt kunnen bedreigen."

Op basis van die laatste woorden zou je bijna gaan denken aan een seizoen waarin Red Bull alle races kan winnen, al wil teambaas Horner daar absoluut nog niet aan. "Nu proberen jullie mij een Arsene Wengertje te laten doen hè", duidt hij op The Invincibles. "Maar dat ga ik zeker niet doen. Daarvoor zijn er veel te veel variabelen. Je hebt in Monaco ook wederom kunnen zien wat er met het weer allemaal kan gebeuren. Er kan heel veel misgaan en de concurrentie is ook te sterk om daar al aan te denken. We bekijken het race voor race en gaan zeker niet dagdromen over zoiets."