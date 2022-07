Marko: Tweede plek verrassing na superioriteit op vrijdag en zaterdag

De afgelopen jaren stond er geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen in Oostenrijk. Van de zes F1-races die tussen 2018 en 2021 op de Red Bull Ring werden verreden, werden er vier gewonnen door het Oostenrijkse team en de Nederlandse coureur. Ook in 2022 leek de combinatie weer op weg naar succes in het thuisland van de energiedrankjesgigant. Verstappen verzekerde zich op vrijdagmiddag van de pole-position voor de sprintrace, die hij in die korte zaterdagse wedstrijd ook om wist te zetten in een zege. Zodoende mocht Verstappen ook de race op zondag van pole-position aanvangen. In de openingsfase behield hij de leiding nog, maar al snel bleek Charles Leclerc sneller te zijn. De Monegask van Ferrari zou het treffen in Oostenrijk winnen, Verstappen eindigde als tweede.

Ferrari koppelde zondag een klein overschot aan snelheid aan beter bandenmanagement, waardoor Verstappen geen echte vuist kon maken in de strijd om de zege. Dat zag Red Bull niet aankomen, aldus adviseur Helmut Marko. Ook tast het team in het duister over de hoge bandenslijtage. "Na de duidelijke superioriteit op vrijdag en zaterdag kwam dit als een verrassing. Op de eerste drie sets banden werden we geconfronteerd met bandenslijtage die we niet kunnen verklaren. Des te verbazingwekkender was ons tempo en de bandenslijtage op de laatste set banden. Wat daar aan de hand was? Ik hoop dat we het kunnen verklaren", vertelde Marko aan de Duitse tak van Sky Sports. "We zijn tevreden met de tweede plaats. We hebben ook de snelste ronde gereden en zodoende hebben we de schade zo goed mogelijk kunnen beperken."

Verstappen zag zijn voorsprong in het kampioenschap slechts enkele punten kleiner worden en hetzelfde geldt voor Red Bull. Ferrari liep slechts zeven punten in, ondanks de uitvalbeurt van Sergio Perez. De bolide van de Mexicaan raakte al in de eerste ronde van de race flink beschadigd na een botsing met George Russell, die hij buitenom probeerde in te halen in bocht 4. Perez ging met die actie in tegen de adviezen van Marko en Red Bull, die in 2020 zagen hoe Alexander Albon met zo'n actie een podiumplaats verloor. "Dat is zuur. We zeiden voor de start nog dat het in deze bocht niet lukt om buitenom te gaan", zei Marko. "Dit was helaas onnodig aan het begin van de race."

Video: De Grand Prix van Oostenrijk in vogelvlucht