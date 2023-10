Marko trots op Verstappen na derde titel: "Ken hem 10 jaar, maar blijft verrassen"

Max Verstappen hoefde niet eens tot aan de finish van de sprintrace in Qatar te wachten om zeker te zijn van zijn derde Formule 1-titel. De uitvalbeurt van Red Bull-teamgenoot Sergio Perez was al voldoende. Uiteraard was er blijdschap in het Red Bull-kamp na het veiligstellen van die derde titel, zo ook bij adviseur Helmut Marko. "Ongelofelijk", klinkt Marko trots tegenover Viaplay. Hij is niet helemaal tevreden met het verloop van de sprintrace, aangezien Verstappen als tweede over de streep kwam, achter Oscar Piastri. "De safety car heeft onze strategie helaas verpest, anders hadden we voor de zege kunnen gaan. Maar we zijn wereldkampioen, daar gaat het om", relativeert hij de situatie meteen.

Met die derde titel staat Verstappen in een illuster rijtje met Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart, Jack Brabham en Nelson Piquet als nieuwste drievoudig F1-kampioen. In 2014 maakte hij zijn debuut in een vrije training, in 2023 is hij drievoudig wereldkampioen. "Ik ken hem al tien jaar en ik ben altijd weer verrast, er komt geen einde aan", bewondert Marko zijn pupil die is uitgegroeid tot een ware recordbreker. "Het gaat maar door en door. Het is ongelofelijk", aldus de Oostenrijker.

Van tevoren werd al gegrapt over een eventueel feest na de sprintrace bij het behalen van de titel. Niet alleen omdat er zondag nog een Grand Prix op het programma staat, maar ook omdat de alcohol zeker niet goedkoop is in het emiraat. Of er desondanks toch nog gefeest gaat worden bij Red Bull? "We zullen een klein feestje organiseren in het hotel, maar die zal niet lang duren omdat we morgen de race willen winnen. We moeten dus fit blijven. We zullen volledig gefocust zijn", sluit hij met een lach af.

Verstappen zelf was na afloop van de sprintrace ook trots op de verrichtingen van dit seizoen, dat inclusief de Grand Prix van Qatar nog zes races telt. "Dit is natuurlijk een fantastisch gevoel om te hebben. We hebben een ongelooflijk jaar, met veel geweldige races. Ik ben enorm trots en ook enorm trots op het team. Het is prachtig om onderdeel uit te mogen maken van deze groep mensen. Dat ik nu drievoudig wereldkampioen ben, is ongelooflijk", blikte hij terug.

Zondag vindt de Grand Prix van Qatar plaats. Deze begint om 19.00 uur Nederlandse tijd en telt 57 ronden.

Video: Max Verstappen kroont zich voor derde keer op rij tot F1-kampioen