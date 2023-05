Marko: "Wolff heeft mogelijk niet alle vertrouwen in zijn team"

Motorsport.com wist onlangs al te melden dat Adrian Newey zijn contract bij Red Bull had verlengd. Voor hoe lang is niet bekend, aangezien Red Bull daar zelf geen aankondigingen over doet. Wel is duidelijk dat het voor het team van belang was om de Brit vast te houden, aangezien hij de afgelopen jaren een cruciale rol speelde in het succes van het team. De officiële functie van Newey is en blijft die van chief technical officer. Het betekent in de praktijk dat de Brit aan het hoofd staat van alle technische afdelingen van Red Bulls Formule 1-team, Red Bull Advanced Technology en ook de inmiddels opgestarte Red Bull Powertrains-afdeling.

Voordat hij zijn handtekening onder het contract bij Red Bull had gezet, zou Newey zijn benaderd door Mercedes, weet SPORT1 te melden. Een oud-medewerker van Red Bull, inmiddels assistent van Mercedes-teambaas Toto Wolff, zou volgens het medium gebeld hebben met Newey in de hoop hem naar het team uit Brackley te verleiden. Dat heeft uiteindelijk dus tot niets geleid. Wel heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko deze verhalen over de mislukte overname van Newey vernomen. "De heer Wolff lijkt mogelijk niet helemaal het vertrouwen te hebben dat zijn eigen mensen de problemen met hun auto onder controle kunnen krijgen", zegt hij tegen SPORT1.

Ondertussen wordt er ook van een andere kant aan Red Bull getrokken, aangezien AlphaTauri Laurent Mekies van Ferrari overneemt. Mekies legt dan zijn taken als racing director bij de Scuderia neer om als teambaas aan de slag te gaan bij de andere Scuderia. Wanneer Mekies weg mag, is nog niet bekend. Beide partijen moeten daar nog over in gesprek, maar Ferrari zou hebben aangeboden om Mekies eerder weg te laten. Dat zou dan wel op voorwaarde zijn dat Ferrari enkele hooggeplaatste personeelsleden van Red Bull zou krijgen, waaronder de rechterhand van Newey, Pierre Waché. Red Bull-teambaas Christian Horner gaf recentelijk aan dat het niet tot zo'n gijzelaarsruil zal komen.

Ook Marko wil daar niet aan geloven. "We willen allemaal dat Ferrari competitief is. Maar zo werkt het niet. We zitten niet in een Arabische bazaar. Los van het feit dat onze Waché niet wil overstappen gaan we niet akkoord met de voorwaarden", benadrukt de Oostenrijker.