Met acht punten voorsprong begint Max Verstappen aan de laatste twee races van het Formule 1-seizoen 2021. Komend weekend staat hij in Saudi-Arabië voor het eerst op matchpoint: als hij zijn voorsprong op titelrivaal Lewis Hamilton weet uit te breiden tot minimaal 26 punten, dan kroont de Nederlander zich voor het eerst in zijn carrière tot F1-wereldkampioen. Op papier betekent dit dat Verstappen in Jeddah alleen kampioen kan worden als hij eerste of tweede wordt, maar ook dan is hij afhankelijk van het resultaat van zijn naaste concurrent.

En dus wil topadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing nog niets weten van het veiligstellen van de wereldtitel in Saudi-Arabië: “Laat me alsjeblieft met rust wat betreft berekeningen. Of moet ik nu weer komen aanzetten met de 50 punten die Max buiten zijn schuld heeft verloren?”, vertelt de 79-jarige Oostenrijker in gesprek met OE24. Een technisch probleem van Hamilton in Jeddah zou de zaak al in het voordeel van Verstappen kunnen beslissen, maar Marko rekent daar in ieder geval niet op. “Bij Mercedes gaat er toch alleen iets bij Bottas kapot, bij Hamilton gebeurt niets.”

Vroeg vertrek naar Jeddah heeft geen nut

Het Jeddah Corniche Circuit is voor de Formule 1 onbekend terrein, want het is de eerste keer dat de sport naar Saudi-Arabië afreist. Het op tijd af krijgen van het circuit is een race tegen de klok geworden en dus ziet Marko het nut niet om vroeg op pad te gaan. “Dat heb ik aan Toto Wolff en zijn vriend Alex Wurz overgelaten, die zijn er samen naartoe gevlogen. Maar wat brengt dat ons? Voor zover ik weet, is er nog niets klaar”, vertelt Marko. “Er rijden nog bagger- en bouwvoertuigen rond en het asfalt wordt pas op het laatste moment schoongemaakt. En voor Max zijn een paar trainingsronden genoeg om het circuit onder de knie te krijgen.”

De afgelopen twee races zag Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap slinken. In beide races werd de Red Bull-coureur tweede, maar Hamilton ging in Brazilië en Qatar met de zege aan de haal. Daar kon de WK-leider zelf overigens niets aan doen, aldus Marko. “In Brazilië waren we kansloos en in Qatar gingen we in de fout met de afstelling. Maar we liggen nog steeds voor, nu moeten we terugslaan in Jeddah. Max heeft nog alle kans.”

Video: Wat kunnen we verwachten van het stratencircuit in Jeddah?