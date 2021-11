Lewis Hamilton boekte in de eerste Grand Prix van Qatar uit de Formule 1-historie een vrij eenvoudige overwinning. De Brit kwam geen moment in gevaar en verkleinde zijn achterstand in het wereldkampioenschap tot acht punten. Max Verstappen klom na zijn gridstraf snel op tot de tweede stek en pakte het bonuspunt voor de snelste raceronde. “We hebben aan optimale schadebeperking gedaan”, blikte Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko voor de camera’s van Sky terug op de race. “We zijn in de race op zeker gegaan. Telkens als Max aanviel, counterde Lewis. Max moest in zijn inhaalrace de banden meer belasten en had ook een kleine beschadiging aan zijn vleugel.”

In Qatar ging het buiten de baan opnieuw veelvuldig over de achtervleugel van de W12. Op aanraden van Red Bull Racing heeft de FIA strengere flexi-tests aan het arsenaal toegevoegd. Het team uit Milton Keynes is al tijden niet te spreken over de vleugel van de rivaal, die onder hoge snelheid verder zou doorbuigen en dus een hogere topsnelheid oplevert. Marko daarover: “Mercedes is in de loop van de trainingen in Qatar langzamer geworden. Dat is te herleiden naar het feit dat ze de buigende achtervleugel niet meer gebruikten en hun topsnelheid weer normaal was. Ik ga ervan uit dat ze die vleugel ook niet meer zullen inzetten, dat de FIA de nodige instrumenten heeft om dat te beoordelen. Ik kan me niet voorstellen dat ze het risico nemen”, aldus de Oostenrijker, die daarmee net als teambaas Christian Horner laat doorschemeren dat een officieel protest in een dergelijk geval niet uit te sluiten valt.

In Jeddah beter werk leveren

Met of zonder buigende achtervleugel, feit is dat de voorsprong van Verstappen is geslonken tot acht punten met nog twee races te gaan. Volgens Marko zit er maar een ding op: “We moeten in Saudi-Arabië winnen. Dan gaat het in de laatste race om de beslissing. Wij hebben in Qatar en Brazilië niet aan onze verwachtingen voldaan, dus we moeten in Jeddah beter werk leveren.”

