In de paddock van Singapore gaat het al veel over de uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko bij ServusTV over de Mexicaanse Red Bull-rijder Sergio Perez, die volgens hem vanwege zijn 'Zuid-Amerikaanse afkomst niet de focus heeft zoals Sebastian Vettel en Max Verstappen'. Het kon op verontwaardigde reacties vanuit de F1-wereld rekenen, terwijl voor Perez na de openlijke en de persoonlijke excuses het boek gesloten is. De FIA mengt zich nu echter ook in het verhaal en bevestigt tegenover Motorsport.com dat ze de 80-jarige Marko een schriftelijke waarschuwing hebben gegeven.

Een woordvoerder van de autosportfederatie verklaart: "We kunnen bevestigen dat Helmut Marko een geschreven waarschuwing heeft ontvangen en dat hij herinnerd is aan zijn verantwoordelijkheden als publiek figuur in de autosport, conform de gedragscode van de FIA." Deze regelgeving bestaat uit gedragsregels voor de mensen die in de autosport werken en wordt door de meeste nationale autosportbonden ook gebruikt in hun nationale raceklasses.

Red Bull-teambaas Christian Horner kreeg vrijdag op zijn beurt de vraag waarom zijn team nu niet ingreep, terwijl dat wel vorig jaar gebeurde bij reservecoureur Jüri Vips, die na een racistische term uit het opleidingsteam werd gezet. "Hij [Marko] is geen werknemer van Red Bull Racing, dus daarom hebben we geen statement naar buiten gebracht", legde de Brit uit. "Hij is onderdeel van de Red Bull-groep en die groep heeft via het ServusTV-kanaal excuses aangeboden."

Lewis Hamilton noemde de uitspraken van Marko 'onacceptabel'. "We zeggen wel dat er binnen deze sport geen enkele ruimte is voor discriminatie en dat hoort ook zo te zijn, maar het is voor ons niet goed als leiders en mensen in zijn positie dit soort opmerkingen plaatsen", zei Hamilton. "Het laat dus allereerst zien dat wat voor werk er nog gedaan moet worden. Op de achtergrond zijn er veel mensen die dit soort dingen proberen aan te pakken, maar het is lastig om progressie te boeken als er aan de top mensen zitten die dit soort mentaliteit hebben. Dus ja, ik ben eerlijk gezegd niet verbaasd."

Perez zelf vond de zaak wel afgedaan na de excuses van Marko. "Hij heeft zich verontschuldigd en dat was voor mij het belangrijkste", gaf de Mexicaan aan. "We gaan door. Ik heb een persoonlijke band met hem en je kunt altijd dat soort gevoelens hebben als iemand zulke taal gebruikt. Het helpt enorm om die persoon te kennen omdat ik weet dat hij het niet op die manier bedoelt. Ik heb zijn excuses aanvaard omdat ik dankzij de persoonlijke band die we hebben weet dat hij het niet zo bedoelde.