De Grand Prix van Oostenrijk leek ten prooi te vallen aan Max Verstappen, die tot aan zijn laatste pitstop domineerde. In de pitstraat verloor hij echter tijd en Lando Norris kon daardoor aansluiten en de aanval inzetten. Het duel was van korte duur en eindigde in tranen voor beide coureurs: allebei liepen ze een lekke band op, wat voor Norris zelfs in een uitvalbeurt resulteerde. Red Bull-adviseur Helmut Marko kon wel genieten van de strijd tussen de twee coureurs, maar begon zich wel wat te ergeren aan de boordradioberichten van Norris. "Het duel was een waar genot, maar een die voor mij wat minder werd toen Norris veel te zeurderig begon te klagen op de boordradio", schrijft Marko in zijn column voor Speedweek.com. "'Max doet dit, Max doet dat.' Ik heb altijd veel respect gehad voor Norris, maar het is voor mij een kleine teleurstelling dat hij tijdens een duel zo zit te zeuren over de radio."

Verstappen kwam na het incident binnen voor een pitstop en kwam alsnog als vijfde over de streep terwijl Norris dus kon uitstappen. Marko erkent dat dit soort clashes kunnen gebeuren in de Formule 1. "En uiteindelijk heb ik dat liever dan een saaie race binnen Formule 1-regels die toch al veel te ingewikkeld zijn", klinkt Marko kritisch. "Ik ben een fan van het motto 'laat ze vechten'." Dat laatste gebeurde niet, want Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden en werd door de stewards dus aangewezen als schuldige. "Maar je moet ook rekening houden met wat er vooraf gebeurde", meent Marko. "Mensen vergeten misschien dat Norris geen doetje is. Ik herinner me de start in Spanje, waar hij Max in het gras duwde. Er was toen geen protest of straf. Uiteindelijk was het een geweldig duel in Oostenrijk, dat nog verder ging toen de twee met kapotte auto's en banden zo snel mogelijk terugreden naar de pits. Ik vond het geweldig racen - helaas met een ongelukkige afloop."

Niet in het DNA van Verstappen

Op de zachte banden probeerde Verstappen de schade te beperken door de snelste raceronde te noteren en daarmee een bonuspunt te pakken, maar op de valreep stak Fernando Alonso daar een stokje voor op de mediumbanden. Volgens Marko gaf dat des te meer aan dat de RB20 van Verstappen beschadigd was geraakt bij het incident met de McLaren-coureur. "Want anders was het genoeg geweest voor de snelste ronde", aldus de Red Bull-adviseur.

Volgens Marko was de clash tussen Verstappen en Norris wel te vermijden geweest. Norris zou namelijk een tijdstraf van vijf seconden krijgen voor het veelvuldig overschrijden van de track limits, waardoor dat duel niet zo intens had hoeven zijn. "Misschien had het anders kunnen aflopen. Ik had bijvoorbeeld graag gezien dat de straf voor Norris sneller was opgelegd, dan was deze escalatie er niet geweest. Met alle middelen die de wedstrijdleiding tot haar beschikking heeft, had er sneller een beslissing genomen moeten worden", oordeelt de Oostenrijker. Hij weet echter ook dat zijn team hierin beter had kunnen handelen. "Tegelijkertijd hadden we Max kunnen vertellen dat Lando werd onderzocht en dat hij hoogstwaarschijnlijk zou worden gestraft, dus Max had hem moeten laten gaan. Maar dat zit niet in het DNA van Max Verstappen."

Geen fouten veroorloven

Marko vermoedt niet dat Norris erin geslaagd zou zijn geweest om genoeg weg te rijden bij Verstappen om die tijdstraf alsnog goed te maken en de race te winnen. "Max en Lando zaten op en soms over de limiet, maar dat moeten we niet vergeten: ze remden af naar lage snelheden, er waren geen concurrenten in de buurt, de uitloopstrook was groot en er was geen echt gevaar. Dus waarom laten we ze het niet uitvechten? De straf van tien seconden voor Max was voor mij onbegrijpelijk, want volgens mij was het Lando die te ver ging. Hij ging niet twee keer per ongeluk over de witte lijn."

Hoewel het eindresultaat gunstig was voor Verstappen en Red Bull - ze liepen uit in het kampioenschap - weet Marko nu ook dat zijn team gewaarschuwd is. "Deze race heeft laten zien dat we ons geen fouten kunnen veroorloven in de strijd om het kampioenschap. Max had een voorsprong van ongeveer zeven seconden opgebouwd. Dat beschermde hem tegen elke vorm van undercutting of overcutting en op dat moment zag het er heel goed voor ons uit."