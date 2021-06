Marko verwacht strengere controles FIA op flexibele voorvleugels

De saga rond de flexibele achtervleugels kwam in Frankrijk ten einde na de invoering van verscherpte tests. Geen van de teams raakte op Paul Ricard in de problemen met een achtervleugel die te ver kon doorbuigen. In die discussie, die in Spanje door Mercedes op gang werd gebracht, waren de ogen vooral gericht op de vleugel van Red Bull Racing. Die renstal dreigde bij eerdere races tegen de voorvleugel van Mercedes te protesteren als de Duitse formatie bezwaar zou aantekenen tegen de Oostenrijkse achtervleugel.

De storm rond de achtervleugels is nu dus gaan liggen, maar de kwestie rond de doorbuigende voorvleugels kan nog een staartje krijgen. Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde na de race al dat Mercedes en teambaas Toto Wolff op dat vlak op een counteraanval kunnen rekenen. Adviseur Helmut Marko ging in gesprek met Sky Duitsland nog een stap verder door te stellen dat hij op korte termijn verscherpte tests verwacht. “De FIA onderzoekt de hele zaak nu. Er is genoeg bewijsmateriaal om aan te tonen dat deze voorvleugel drastisch doorbuigt. Ik vermoed dat dezelfde reactie volgt als met de achtervleugel: een waarschuwing voor twee races, daarna verscherpte controles”, zei Marko.

Horner stelt intussen dat het niet meer dan logisch is als de FIA ook strenger gaat controleren op het buitensporig doorbuigen van de voorvleugels. “Dit weekend zijn er veel beelden te zien geweest, dus we vertrouwen op de FIA dat ze dit controleren.” In de ogen van de Britse teambaas is het niet te verkopen dat er andere criteria gelden voor de voor- en achtervleugels. “Je kan natuurlijk niet alleen naar de achtervleugel kijken, je moet naar zowel de voor- als achtervleugel kijken. Het is aannemelijk dat je aan de voorkant ook toepast wat voor de achterkant geldt.”

FIA laat nog niet in kaarten kijken

De belangrijkste vervolgvraag is hoe de FIA, die de eventuele strengere controles moet invoeren, tegen de kwestie aankijkt. Wedstrijdleider Michael Masi wilde er in ieder geval weinig over kwijt. “Ik ben natuurlijk niet de baas over de technische elementen, dat is het domein van Nikolas Tombazis”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. Mocht de FIA veranderingen noodzakelijk vinden, dan wordt dat te zijner tijd gecommuniceerd. “Wat betreft het technisch directief die tot stand is gekomen en is geïmplementeerd: als verdere veranderingen aan de procedures en testprocedures die wij als FIA volgen noodzakelijk worden geacht, dan wordt dat volgens de passende kennisgevingstermijn aan iedereen meegedeeld.”

