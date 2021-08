Marko wil joker kunnen inzetten bij uitzonderlijke schadeposten

Mattia Binotto gooide na de Grand Prix van Hongarije de knuppel in het hoenderhok: Ferrari-coureur Charles Leclerc werd in de eerste ronde van het slachtoffer van een onbesuisde actie van Aston Martin-coureur Lance Stroll. Niet alleen viel Leclerc uit, ook werd na afloop van de race geconstateerd dat de SF21 een flinke optater had gehad en dat de motor niet meer te redden was. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat Leclerc verderop in het seizoen een vierde krachtbron zal moeten inzetten en dat houdt een gridstraf in.

Het ongeval en de gevolgen (zowel financieel als reglementair) was voor Binotto aanleiding om een discussie te starten over het strafsysteem van de Formule 1. Hij pleitte er voor om schades voortaan te verhalen op de veroorzaker en coulance te tonen bij het uitdelen van gridstraffen als gevolg van motorwissels. Helmut Marko kan zich de frustratie van Binotto goed voorstellen: ook Red Bull kijkt na de aanrijdingen (door Mercedes) in Groot-Brittannië en Hongarije aan tegen torenhoge rekeningen en ook voor Max Verstappen dreigt het scenario dat hij later dit jaar tegen een gridstraf aanloopt omdat hij een vierde motor moet steken.

“De eerste helft van het seizoen was tot aan de laatste twee races positief”, aldus de Oostenrijker tegen Motorsport Magazin. “Maar het is natuurlijk tot een negatief einde gekomen en in dat verband moeten we ons natuurlijk afvragen of het strafsysteem – dat in beide gevallen door Mercedes in werking is getreden – wel rechtvaardig is en of men geen andere maatstaven moet aanbrengen.” Marko vindt sommige straffen niet langer uit te leggen. “Giovinazzi krijgt een drive-through penalty voor een snelheidsoverschrijding in de pitstraat. Vettel wordt gediskwalificeerd omdat er slechts 0,3 liter brandstof in zijn tank zit, en aan de andere kant hebben wij een dubbele motorschade door de aanrijdingen die door de Mercedes-coureurs zijn veroorzaakt.”

Die aanrijdingen betekenen hoogstwaarschijnlijk dat Red Bull later dit seizoen motoronderdelen zal moeten vervangen en dat levert gridstraffen op. Maar ook de financiële gevolgen moeten niet uit het oog worden verloren, zegt Marko. “Dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het budgetplafond. We zitten nu al aan krap drie miljoen euro [schade] en dat is niet meer een bedrag dat je zomaar kunt verantwoorden. Het is niet dat we alleen die race verloren hebben, maar dit soort incidenten is beslissend voor het kampioenschap en dan moeten we eigenlijk kijken of er sprake is van nalatigheid of grove nalatigheid.”

Ook pleit Marko ervoor dat dit soort schadeposten buiten het budgetplafond wordt gehouden. “Waar het om de financiën gaat zou je een uitzonderingsregeling moeten hebben. Of je zou bij zo'n hoge schadepost een joker moeten kunnen inzetten. Als dit keer één gebeurt kan het nog wel [in de boeken] verantwoord worden, maar bij ons was het binnen veertien dagen twee keer raak en dan wordt het iets wat beslissend kan zijn voor het kampioenschap.”

Ferrari-chef Binotto wil het punt van de straffen en schadeposten in september bij de volgende ontmoeting van de World Motor Sport Council ter tafel brengen.